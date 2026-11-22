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O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, demonstrou insatisfação com as decisões de arbitragem no duelo contra o Villarreal, que terminou com vitória do time catalão por 3 a 2, depois de reverter uma desvantagem de dois gols e conquistar uma virada emocionante no Camp Nou.

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Flick, em declarações após a partida, comentou o lance da expulsão de Fermín López, além das faltas sofridas por Lamine Yamal, e destacou o papel de Eric García e João Cancelo na mudança de rumo do jogo no segundo tempo.

O árbitro expulsou Fermín López nos minutos finais do segundo tempo, mas o lance não foi transmitido pela televisão.

Fermín López marcou o segundo gol do Barcelona no jogo desta quarta contra o Villarreal e foi substituído aos 68 minutos, dando lugar a Dani Olmo.

Fermín López foi expulso por reclamar da não marcação de um pênalti a favor do Barcelona, após uma entrada em Anthony Gordon.

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Flick discutiu com o árbitro Alejandro José Hernández Hernández depois que este mostrou o cartão vermelho a Fermín López, e o treinador alemão acabou recebendo o cartão amarelo por reclamar e pedir explicações sobre a decisão.

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O episódio aconteceu nos minutos seguintes à expulsão do meio-campista, enquanto Flick acompanhava a partida da área técnica.

O técnico do Barcelona mostrou-se incomodado com a forma como foi tratado pelo árbitro e indicou que o desentendimento entre os dois não vem de hoje: "Sempre acontece a mesma coisa com este árbitro".

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Ele explicou ainda que não sabe exatamente o que aconteceu entre Fermín e o árbitro, já que não ouviu o que o meio-campista disse, e afirmou que o juiz olhava apenas para o banco de reservas do Barcelona. Quando se aproximou para perguntar qual infração havia motivado a expulsão do seu jogador, também recebeu o cartão amarelo.

As queixas de Flick não se limitaram à expulsão de Fermín e se estenderam às decisões envolvendo Lamine Yamal. Para o treinador alemão, o ponta do Barcelona sofreu várias faltas claras que não foram marcadas pelo árbitro, que deixou o jogo seguir nesses lances.

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Ainda assim, ele pediu aos jogadores que aceitem as decisões da arbitragem, não se preocupem com elas e se concentrem em melhorar o desempenho em campo, considerando que o que o time apresentou no segundo tempo é o modelo a ser seguido.

Ao analisar os motivos da desvantagem de dois gols, Flick atribuiu os gols de Tajon Buchanan e Oluwaseyi a erros cometidos pelo Barcelona nos primeiros sete minutos de jogo. No entanto, não considerou o placar um reflexo completo do nível de sua equipe, por entender que os jogadores tiveram chances de diminuir antes do intervalo. A principal delas foi o pênalti sofrido por Lamine Yamal, que ele mesmo desperdiçou, o que tornou ainda mais difícil a missão de voltar para o jogo, antes de o desempenho melhorar de forma clara após o intervalo.

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Flick explicou que a verdadeira mudança no desempenho do Barcelona aconteceu no segundo tempo, quando o time ficou mais organizado e conseguiu impor melhor seu estilo: "No segundo tempo jogamos muito melhor, com mais estrutura".

O treinador também se disse convencido de que a equipe mereceu a vitória, ressaltando que a melhora não se limitou ao setor ofensivo, mas se estendeu à organização e à movimentação coletiva, o que ajudou o Barcelona a retomar a iniciativa e transformar a desvantagem em vantagem no placar.

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O técnico do Barcelona destacou Eric García e João Cancelo, avaliando que ambos fizeram um excelente segundo tempo e contribuíram para dar vida aos dois lados do ataque.

Ele explicou que o papel dos laterais não se resume às tarefas defensivas, mas inclui participar ativamente da construção das jogadas e da criação de chances. Isso ficou evidente aos 57 minutos, quando a finalização de Cancelo parou na trave, antes de ele tabelar com Pedri em uma jogada que terminou em escanteio cobrado por Gerard Martín, que resultou no gol que diminuiu a diferença.

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Ele acrescentou que Eric García criou outra chance pelo lado direito 10 minutos depois, e a bola desviou em Pau Navarro e foi parar contra a própria rede do Villarreal, completando a virada do Barcelona.