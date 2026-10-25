Flick abre fogo após o choque do Clássico: "Vocês só assistem aos jogos?!"

O alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, não escondeu sua decepção após a derrota no clássico diante do Real Madrid, mas enviou uma mensagem marcante sobre a pressão dos jogos e a sucessão de viagens, considerando que o desgaste físico se refletiu no desempenho de sua equipe, apesar de recusar usar isso como justificativa para a derrota.

O Barcelona perdeu em casa e diante de sua torcida para o Real Madrid, por dois gols a um, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

Flick disse em tom irritado: "Vocês só assistem aos jogos? Nós jogamos aqui e ali, e às vezes não há mais do que dois dias de intervalo entre as partidas".

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O técnico alemão citou a dificuldade do calendário da equipe, explicando que a delegação do Barcelona permaneceu três horas dentro do avião durante uma das viagens a Sevilha, antes de decidir retornar ao hotel e passar a noite lá, para depois seguir diretamente a Paris na segunda-feira.

Acrescentou que falar sobre a pressão do calendário após a derrota pode parecer uma tentativa de buscar desculpas, afirmando que não quer justificar o resultado, mas prefere discutir essas condições quando a equipe conquistar vitórias, para que sua fala não seja entendida como uma fuga de responsabilidade.

Flick destacou que o problema mais evidente que observou durante o clássico foi a falta de frescor e vitalidade de seus jogadores, apontando que recuperar o preparo físico será prioridade no próximo período, especialmente com três jogos restantes antes da pausa internacional.

O técnico do Barcelona revelou seu plano para lidar com o desgaste, explicando que os jogadores convocados para suas seleções terão dois dias de descanso, enquanto o restante dos jogadores fará treinos diários conforme o programa estabelecido, e a equipe terá um dia de descanso na terça-feira, antes de começar a preparação para o próximo confronto.

Flick afirmou que a recuperação da forma não depende apenas da comissão técnica, mas exige o comprometimento dos jogadores com a recuperação, a reabilitação, a alimentação adequada e o bom sono, dizendo que todos são chamados a tomar as decisões certas fora de campo para que a equipe consiga competir e conquistar vitórias.

Sobre o desenrolar do clássico, o técnico alemão admitiu que o Barcelona não pode ignorar a derrota, manifestando sua decepção com o resultado, mas considerou que o desempenho da equipe melhorou após o intervalo, especialmente após o empate em 1 a 1, quando seus jogadores conseguiram controlar o ritmo da partida, mas faltou-lhes sorte em alguns momentos.

Flick encerrou sua fala elogiando o que o Real Madrid apresentou, explicando que o time merengue defendeu com eficiência e não concedeu ao Barcelona os espaços de que precisava para criar perigo, saindo vitorioso de um confronto que revelou mais uma vez a importância do preparo físico e do aproveitamento das oportunidades nos grandes jogos.