FlaTV ou FluTV: mando de campo e quem transmite a final do Campeonato Carioca 2020?

Flamengo optou pelo mando da segunda partida e buscará quebrar o recorde estabelecido pelo Fluminense

O está cada vez mais perto do final. Com o Flamengo campeão da Taça Guanabara (primeiro turno) e o Fluminense campeão da Taça Rio (segundo turno), os dois times voltam a se enfrentar em dois jogos que definirá o verdadeiro campeão carioca de 2020, em um torneio marcado por muitas polêmicas, debates e recordes quebrados.

Nessa quarta-feira (08), o Tricolor recebeu o e empatou no tempo normal por 1 a 1. Na disputa por pênaltis, o goleiro Muriel brilhou e garantiu a taça à equipe das Laranjeiras.

Agora restam apenas dois jogos para o final do certame, que amarga a falta de público imposto pela pandemia do novo coronavírus. As datas e os mandos de campos já foram definidos pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).

Quando e onde serão os jogos?

A Ferj confirmou as datas e os horários dos dois jogos da final do Campeonato Carioca. Eles ocorrerão no domingo (12/07), às 16h (de Brasília) e na quarta-feira (15/07), às 21h30 (de Brasília).

Os dois jogos devem ocorrer no Maracanã.

Quem terá os mandos de campo?

Segundo o regulamento da Ferj para o Campeonato Carioca, o clube com maior número de pontos obtidos na soma dos dois turnos ( e ) tem o direito de escolher o mando de campo para a primeira ou segunda partida da final.

O é quem se encontra nessa situação e já escolheu a partida de volta, do dia 15, para ser o mandante. Por isso, o será o mandante do primeiro confronto, no domingo, dia 12.

Quem vai transmitir os jogos?

Após a rescisão de contrato da Rede Globo a respeito da transmissão do Campeonato Carioca, cada clube mandante tem liberdade para negociar direto as permissões de transmissão. O Flamengo e o Fluminense já fizeram testes bem sucedidos de fazerem as próprias lives no YouTube com a partida via streaming, de graça, e devem repetir o formato nas finais.

Como o Flamengo escolheu ser o mandante do jogo de volta, ele transmitirá o duelo do dia 15 de julho. Por isso, o Fluminense ficará encarregado da transmissão do jogo do dia 12 de julho. Ambas transmissões devem ocorrer nos respectivos canais dos clubes no YouTube.