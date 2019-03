Flamengo x Volta Redonda: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Rubro-Negro entra em campo no Maracanã neste domingo (17), em duelo válido pela quarta rodada da Taça Rio

O recebe o Volta Redonda neste sábado (16), a partir das 19h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada da . A partida terá transmissão pelo canal Premiere. Aqui na Goal você acompanha todos os lances da partida em tempo real!

Veja informações da partida!

JOGO Flamengo x Volta Redonda DATA Sábado, 16 de março de 2019 LOCAL Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



A partida terá transmissão no Premiere FC . Aqui na Goal Brasil você também acompanha o tempo real do jogo!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Flamengo

Após vencer a pela Libertadores, o Flamengo reencontra a sua torcida neste sábado (16) no Maracanã, contra o Volta Redonda, de olho na classificação para o mata-mata do Carioca. Atualmente, o Fla lidera o Grupo C, com sete pontos, enquanto o adverspario é o segundo do Grupo B, com seis.

No Carioca, o time vem de empate por 1 a 1 com o . Após o jogo com o Volta Redonda, a equipe rubro-negra ainda enfrenta o e o .

Provável escalação:

Volta Redonda

Do outro lado, o Voltaço vinha de uma sequência positiva, mas foi surpreendido na última rodada e perdeu para o em casa por 1 a 0, após cinco vitórias consecutivas.

No momento, os dois clubes estão na zona de classificação, porém, quem perder pode despencar para a terceira posição.

Provável escalação: