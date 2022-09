Flamengo x Vélez: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Libertadores

Partida acontece nesta quarta-feira (7), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Vélez Sarsfield se enfrentam nesta quarta-feira (7), no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Como venceu o primeiro duelo por 4 a 0, o Flamengo entra em campo podendo perder por três gols de diferença que mesmo assim avança à final.

Invicto na Libertadores, e com uma grande vantagem construída, o técnico Dorival Júnior pode ter Arrascaeta à disposição. Recuperado de um trauma no pé direito, o uruguaio foi preservado no empate com o Ceará por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão.

"Não quero correr riscos na Libertadores, a precaução tem que fazer parte da nossa vida. Eu não quero que uma surpresa desagradável aconteça, futebol prega peças. Não mudei minha concepção sobre isso e nem vou mudar", afirmou o treinador.

David Luiz e Léo Pereira, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques certos, enquanto Thiago Maia e Gabigol podem ser preservados.

Do outro lado, o Vélez precisa vencer por cinco gols de diferença para avançar. Quatro gols leva a disputa para os pênaltis.

Prováveis escalações

Possível escalação do FLAMENGO: Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Filipe Luis; Pulgar, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Cebolinha e Pedro.

Possível escalação do VÉLEZ: Burian; Jara, Matias, Gomez, Ortega; Garayalde, Caseres, Perrone; Orellano, Pratto, Janson.

Desfalques da partida

Flamengo:

David Luiz e Léo Pereira: suspensos (terceiro cartão amarelo).

Rodrigo Caio e Bruno Henrique: lesionados.

Vélez:

Diego Godin: lesionado.

A campanha do Flamengo na Libertadores 2022

Sem saber o que é perder na competição, o Rubro-Negro soma 10 vitórias e um empate nos 11 jogos disputados. Pedro, com 11 gols até o momento, é o principal artilheiro da equipe na Libertadores 2022.

Sporting Cristal 0 x 2 Flamengo - 5 de abril de 2022

Flamengo 3 x 1 Talleres - 12 de abril de 2022

Universidad Católica 2 x 3 Flamengo - 28 de abril de 2022

Talleres 2 x 2 Flamengo - 4 de maio de 2022

Flamengo 3 x 0 Universidad Católica - 17 de maio de 2022

Flamengo 2 x 1 Sporting Cristal - 24 de mao de 2022

2022 Tolima 0 x 1 Flamengo - 29 de junho de 2022

Flamengo 7 x 1 Tolima - 6 de julho de 2022

Corinthians 0 x 2 Flamengo - 2 de agosto de 2022

Flamengo 1 x 0 Corinthians - 9 de agosto de 2022

Vélez 0 x 4 Flamengo - 31 de agosto de 2022

Quando é?

JOGO Flamengo x Vélez DATA Quarta-feira, 7 de setembro de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Alejandro Molina e Claudio Urrutia (CHI)

VAR: Juan Lara Assistente (CHI)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Vélez 0 x 4 Flamengo Libertadores 1 de setembro de 2022 Flamengo 1 x 1 Ceará Brasileirão 4 de setembro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Flamengo Brasileirão 11 de setembro de 2022 19h (de Brasília) Flamengo x São Paulo Copa do Brasil 14 de setembro de 2022 21h45 (de Brasília)

Vélez

JOGO CAMPEONATO DATA Vékez 0 x 4 Flamengo Libertadores 31 de agosto de 2022 Vélez 0 x 1 Newells Old Boys Campeonato Argentino 3 de setembro de 2022

Próximas partidas