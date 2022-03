Flamengo x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal do Campeonato Carioca 2022

Vale vaga na decisão! Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Como o Rubr-Negro entrou em campo com a vantagem do empate, e venceu por 1 a 0 no primeiro jogo, agora o Cruzmaltino precisa vencer por dois ou mais gols para chegar à final. A partida terá transmissão ao vivo da Record (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins), na TV aberta, do Cariocão Play, na plataforma de streaming, e da Twitch (nos canais Casimito, Gaules e RonaldoTv), e do YouTube (Camisa 21), na internet. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

JOGO Flamengo x Vasco DATA Domingo, 20 de março de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

A Record (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins), na TV aberta, o Cariocão Play, na plataforma de streaming, e a Twitch (nos canais Casimito, Gaules e RonaldoTv), e o YouTube (Camisa 21), são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (20), no Maracanã. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, e classificado com a segunda melhor campanha, o Flamengo entra em campo podendo perder por até um gol de diferença que avançará para a quarta final consecutiva do Carioca.

Mais um dia de treinamento concluído no CT Ninho do Urubu. Foco total na preparação para o segundo jogo da semi do @cariocao.



📸: @mcortesdasilva8 /CRF pic.twitter.com/abPo9ZZBaX — Flamengo (@Flamengo) March 18, 2022

Do outro lado, o Vasco precisa vencer por dois gols ou mais para avançar à decisão.

Até o momento, mais de 42 mil ingressos foram vendidos. Os setores Norte, Oeste, Maracanã Mais, Leste Inferior e Superior já não estão disponíveis. Agora, restam apenas bilhetes do Setor Sul, destinado aos cruz-maltinos.

Dinamite e Joshua convocam torcida para o clássico de domingo.



👉 https://t.co/pB1DD7Y6rj



📸 Rafael Ribeiro | #VascoDaGama #BoraProMaraca pic.twitter.com/Isuj0FIVnh — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 18, 2022

Em 396 jogos disputados na história, o Flamengo leva vantagem sobre o rival. São 153 vitórias, contra 131 do Vasco, além de 112 empates.

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Bangu 0 x 6 Flamengo Campeonato Carioca 12 de março de 2022 Vasco 0 x 1 Flamengo Campeonato Carioca 16 de março de 2022

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Flamengo Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir Flamengo x Sâo Paulo Brasileirão 17 de abril de 2022 A definir

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 3 x 0 Resende Carioca 13 de março de 2022 Vasco 0 x 1 Flamengo Carioca 16 de março de 2022

