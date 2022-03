Flamengo x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Carioca 2022

Domingo (6) é dia de Clássico dos Milhões! Flamengo e Vasco se enfrentam no Nilton Santos, a partir das 16h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Record (Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins), na TV aberta, do Cariocão Play, na plataforma de streaming, e da Twitch (nos canais Casimito, Gaules e RonaldoTv), e do YouTube (Camisa 21). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Vasco DATA Domingo, 6 de março de 2022 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Record (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins), na TV aberta, o Cariocão Play, na plataforma de streaming, e a Twitch (nos canais Casimito, Gaules e RonaldoTv), e o YouTube (Camisa 21), são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (6), no Nilton Santos. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Apesar da vice-liderança do Campeonato Carioca e já classificado para a semifinal, o Flamengo entra em campo pressionado pelas críticas depois da derrota nos pênaltis para o Atlético-MG na Supercopa do Brasil. De lá para cá, venceu o Botafogo por 3 a 1, e empatou com o Resende em 2 a 2 na última rodada.

Já o Vasco, embalado com a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil após a vitória sobre a Ferroviária por 1 a 0 no meio da semana, busca a primeira vitória em clássicos na temporada. No Carioca 2022, foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0, e pelo Fluminense por 2 a 0.

Em 394 confrontos entre as equipes, o Flamengo registra 151 vitórias, contra 131 do Vasco, além de 112 empates.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Vasco nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,33 no triunfo do Rubro-Negro, $ 4,33 no empate e $ 7,50 caso o Vasco vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,70 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,10 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 12,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Flamengo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 3 Flamengo Campeonato Carioca 23 de fevereiro de 2022 Flamengo 2 x 2 Resende Campeonato Carioca 27 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bangu x Flamengo Campeonato Carioca 13 de março de 2022 A definir Atlético-GO x Flamengo Campeonato Carioca 10 de abril de 2022 A definir

Vasco

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 0 Vasco Campeonato Carioca 26 de fevereiro de 2022 Ferroviária 0 x 1 Vasco Campeonato Carioca 2 de março de 2022

Próximas partidas