Flamengo x Vasco: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Carioca 2022

A bola vai rolar para o Clássico dos Milhões. Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (6), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela décima rodada do Campeonato Carioca.

Depois de empatar com o Resende em 2 a 2, o Rubro-negro, na vice-liderança, com 20 pontos, sete a menos que o Fluminense, campeão da Taça Guanabara, entra em campo pressionado pela vitória.

HOJE TEM MENGÃO NO CARIOCA!



Às 16h, o Mais Querido enfrenta o Vasco, no Estádio Nilton Santos! Vamos com tudo em busca dos três pontos! #FLAxVAS #VamosFlamengo pic.twitter.com/tzTLE3ciDN — Flamengo (@Flamengo) March 6, 2022

Do outro lado, o Vasco, que garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil depois da vitória sobre a Ferroviária por 1 a 0, busca a primeira vitória em clássicos na temporada.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o clássico, o técnico Paulo Sousa pode repetir uma escalação pela primeira vez desde que chegou ao Flamengo.

Isla, afastado, está fora, assim como Gustavo Henrique, em recondicionamento físico e Rodrigo Caio, que se recupera de uma cirurgia no joelho.

Já o Vasco deve entrar em campo com a base da equipe que eliminou a Ferroviária no meio da semana.

Zé Ricardo não poderá contar com Matheus Barbosa, suspenso, mas pode promover o retorno de Yuri Lara, recuperado de lesão.

Possível escalação do Flamengo: Hugo, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Arão, Gomes (Andreas Pereira), Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique.

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Edimar, Anderson Conceição, Quintero, Weverton, Yuri Lara, Zé Gabriel, Juninho, Nenê, Gabriel Pec e Raniel.

DESFALQUES

FLAMENGO:

Gustavo Henrique: recondicionamento físico

Rodrigo Caio: cirurgia no joelho

Isla: afastado

VASCO:

Matheus Barbosa: suspenso

ARBITRAGEM

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Wallace Muller Barros Santos

VAR: Pathrice Wallace Correa

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Flamengo x Vasco será transmitido ao vivo pela Record (Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins), na TV aberta, pelo Cariocão Play, na plataforma de streaming, e nos canais do Casimito, Gaules e Ronaldo TV, na Twitch, neste domingo, no Nilton Santos. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.