Flamengo x Vasco: Bruno Henrique é o artilheiro do século no clássico dos milhões

Atacante soma sete gols em duelos contra o rival e superou até Romário; veja a lista

Desde que chegou ao Flamengo, Bruno Henrique se notabilizou por ser um jogador que aparece em jogos grandes e o "carrasco" dos rivais do Rio de Janeiro. Em clássicos contra os principais adversários da cidade, o camisa 27 já anotou 14 gols, sendo 7 deles diante do Vasco, oponente desta quinta-feira (15), pelo Campeonato Carioca.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os números de Bruno Henrique são impressionantes. O atacante superou Romário e se tornou o artilheiro do clássico dos milhões no século XXI. O baixinho, que fez história no futebol carioca, marcou seis gols em partidas desde 2021 até a sua aposentadoria.

Além de sete gols contra o Vasco, Bruno Henrique soma também 4 bolas na rede do Fluminense e 3 na do Botafogo.

Artilheiro do Flamengo no século, com 74 gols, Gabigol soma 3 gols contra o Vasco e pode entrar na lista dos maiores artilheiros do clássico no século caso balance as redes nesta quinta.

Mais artigos abaixo

ARTILHEIROS DO CLÁSSICO FLAMENGO X VASCO NO SÉCULO XXI

1º - Bruno Henrique - 7 gols

2º - Romário - 6 gols

3º - Vagner Love - 5 gols

4º - Diego Souza - 4 gols

Jean - 4 gols

Petkovic - 4 gols