Flamengo x Universidad Católica: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

No Maracanã, Flamengo e Universidad Católica entram em campo na noite desta terça-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do grupo H da Copa Libertadores.

O Mengão quer somar pontos para garantir a sua vaga à próxima fase, enquanto o time chileno sabe que precisa vencer se quiser continuar com chances de avançar.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O departamento médico do Flamengo, que já está cheio, ganhou mais um integrante: David Luiz se lesionou no jogo do fim de semana e, por isso, é mais uma baixa na equipe para o duelo desta terça.

No gol, Hugo, pressionado após falha na última partida, será mantido, já que Santos e Diego Alves seguem lesionados.

Do outro lado, a Universidad Católica, agora comandada por Ariel Holan, não terá o treinador à beira do campo após ele testar positivo para covid-19.

O time chileno não tera Orellana, Lanaro e Montes.

Possível escalação do Flamengo: Hugo, Matheuzinho (Isla), Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Possível escalação do Universidad Católica: Pérez; Asta-Buruaga, Paz e Parot; Astudillo, Saavedra, Cuevas, Fuenzalida e Gutiérrez; Valencia e Zampedri.

DESFALQUES

FLAMENGO:

David Luiz, Santos, Filipe Luís, Fabrício Bruno, Matheus França, Diego Alves, Gustavo Henrique e Vitinho: lesionados.

UNIVERSIDAD CATÓLICA:

Orellana, Lanaro e Montes: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Flamengo e Universidad Católica será transmitido ao vivo pelo SBT (exceto para o estado de São Paulo e cidades de Ponta Grossa, Curitiba, Maringá e Londrina, que terão a transmissão de Boca Juniors x Corinthians), na TV aberta, e pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta terça-feira.