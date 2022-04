Flamengo x Talleres: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

O Flamengo recebe o Talleres nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Depois de vencer o Sporting Cristal por 2 a 0 na rodada de estreia, o Rubro-Negro busca mais três pontos para seguir na liderança.

Do outro lado, o Talleres venceu por 1 a 0 a Universidad Católica e aparece na vice-liderança, também com três pontos. Quem vencer assume a liderança do Grupo H.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Maracanã, o Flamengo pode ter em campo a base da equipe que empatou com o Atlético-GO em 1 a 1 na primeira rodada do Brasileirão.

A novidade é o retorno de Filipe Luís, que volta a ficar à disposição do técnico Paulo Sousa.

Por outro lado, Fabrício Bruno, ainda machucado, segue fora, enquanto Santos pode estrear com a camisa do Fla.

Já o Talleres terá o retorno de seus principais jogadores após o técnico Pedro Caixinha ter poupado na derrota para o Defensa y Justicia por 5 a 1.

Possível escalação do Flamengo: Santos, Arão, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Gomes, Andreas (Thiago Maia) e Lázaro (Everton Ribeiro); Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Possível escalação do Talleres: Herrera, Catalán, Benavidez, Pérez e Díaz; Méndez e Villagra; Valoyes (Santos ou Martino), Esquivel e Fértoli; Girotti.

DESFALQUES

FLAMENGO:

Fabrício Bruno: lesionado

Pablo e Rodrigo Caio: transição física

TALLERES:

Ramiro González Hernández: lesionado

ARBITRAGEM

Árbitro: Jesús Valenzuela - VEN

Assistentes: Lubín Torrealba e Alberto Ponte - VEN

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Flamengo e Talleres será transmitido ao vivo pelo SBT (para todo o Brasil, com exceção do Estado de São Paulo e as cidades de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina), na TV aberta, pela ESPN e Conmebol TV, na TV fechada, e pelo site do SBT Sports, na internet, nesta terça-feira (12). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.