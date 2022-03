Flamengo x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira (7), no Luso Brasileiro, a partir das 20h (de Brasília), pela primeira rodada do Brasileirão feminino 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x São Paulo DATA Segunda-feira, 7 de março de 2022 LOCAL Luso Brasileiro - Ilha do Governador, RJ HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira (7), no Luso Brasileiro.

MAIS INFORMAÇÕES

Após a eliminação da Supercopa do Brasil para o Grêmio na semifinal, o Flamengo se prepara para estrear no Brasileirão.

Nos dois encontros entre as equipes, o São Paulo venceu o primeiro jogo, em 2020, por 3 a 1, no Rio de Janeiro, e voltou a derrotar o adversário no ano anterior, por 2 a 0, na Arena Barueri.

A Primeira Fase da competição vai até o dia 7 de agosto. A final do Brasileiro feminino está prevista para os dias 19 e 25 de setembro. Vale destacar que São Paulo e Flamengo estão entre os times favoritos para a fase eliminatória.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Flamengo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 ESMAC Supercopa feminino 6 de fevereiro de 2022 Flamengo 1 x 1 Grêmio Supercopa feminino 9 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRESSPOM x Flamengo Brasileirão feminino 13 de março de 2022 15h (de Brasília) Ferroviária x Flamengo Brasileirão feminino 20 de março de 2022 18h (de Brasília)

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x0 Corinthians Paulista feminino 4 de dezembro de 2021 Corinthians 3 x 1 São Paulo Paulista feminino 9 de dezembro de 2021

Próximas partidas