Flamengo x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Copa do Brasil

Rubro-Negro construiu uma vantagem de dois gols de diferençapara avançar à final da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo recebe o São Paulo na noite desta quarta-feira (14), às 21h45 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Quem avançar terá pela frente Fluminense ou Corinthians na decisão. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Amazon Prime, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Como venceu o primeiro jogo por 3 a 1 no Morumbi, o Flamengo entra em campo podendo perder por até um gol de diferença para avançar à final, enquanto o Tricolor precisa de três gols de diferença para garantir a classificação. Caso vença por dois, leva a decisão para os pênaltis.

Apesar da boa vantagem construída, o técnico Dorival Júnior optará o time com força máxima

Do outro lado, o São Paulo, que empatou com o rival Corinthians por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão, terá novamente os titulares em campo.

Os únicos desfalques do técnico Rogério Ceni são Gabriel Neves, Nikão e Arboleda, no departamento médico.

"Vamos lá para fazer o melhor com o melhor time que temos. Não está terminado o jogo. Não podemos admitir chegar em uma semifinal da Copa do Brasil e jogar com um time reserva contra o Flamengo. Isso não é sinônimo de grandeza. Há chance", afirmou o técnico.

Em 111 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 43 vitórias, contra 37 do Flamengo, além de 31 empates.

Escalações:

Escalação do provável FLAMENGO: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes (Vidal), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol.

Escalação do provável SÃO PAULO: Jandrei, Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.

Desfalques

Flamengo

Bruno Henrique e Rodrigo Caio, afastados dos gramados, são os únicos desfalques.

São Paulo

Gabriel Neves, com lesão no joelho direito, segue como desfalque, assim como Arboleda e Nikão, em transição física.

A campanha do Flamengo na Copa do Brasil 2022

Altos 1 x 2 Flamengo - 1 de maio de 2022

Flamengo 2 x 0 Altos - 11 de maio de 2022

Atlético-MG 2 x 1 Flamengo - 22 de junho de 2022

Flamengo 2 x 0 Atlético-MG - 13 de julho de 2022

Flamengo 0 x 0 Athletico-PR - 27 de julho de 2022

Athletico-PR 0 x 1 Flamengo - 17 de agosto de 2022

São Paulo 1 x 3 Flamengo - 24 de agosto de 2022

A campanha do São Paulo na Copa do Brasil 2022

Campinense 0 x 0 São Paulo - 24 de fevereiro de 2022

São Paulo 2 x 0 Manaus - 16 de março de 2022

Juventude 2 x 2 São Paulo - 20 de abril de 2022

São Paulo 2 x 0 Juventude - 12 de maio de 2022

São Paulo 1 x 0 Palmeiras - 23 de junho de 2022

Palmeiras 2 (3) x (4) 1 São Paulo - 14 de julho de 2022

São Paulo 1 x 0 América-MG - 28 de julho de 2022

América-MG 2 x 2 São Paulo - 18 de agosto de 2022

São Paulo 1 x 3 Flamengo - 24 de agosto de 2022

Quando é?

Gilvan de Souza / CR Flamengo / Divulgação

• Data: 14 de setembro de 2022

• Horário: 21h45 (de Brasília)

• Local: Maracanã – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: WILTON PEREIRA (árbitro), BRUNO RAPHAEL e BRUNO BOSCHILIA (assistentes), JEFFERSON FERREIRA (Quarto árbitro) e PABLO RAMON GONÇALVES (AVAR)