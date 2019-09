Flamengo x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (14), abrindo a 19ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro, e entram em campo neste sábado (14), às 17h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 19ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o . Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUIl!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Santos DATA Sábado, 14 de setembro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Alexandre Vidal / Flamengo

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Com os ingressos esgotados, o entra em campo tentando minimizar o clima de decisão que o duelo contra o Santos ganhou.

"Para nós é um jogo importante como foi o do Avaí, do ... É reta final de turno, mas a gente sabe que tem muito campeonato pela frente. Temos que manter o que temos feito jogo a jogo. A oportunidade é sempre o próximo jogo. Vamos entrar com nosso melhor futebol e tentar a vitória, que é o que viemos buscando à cada jogo", disse Ribeiro.

"A gente sabe que faz diferença ganhar confrontos diretos. Estamos focados em fazer uma grande partida e estarmos atentos ao Santos para não cometer erros durante o jogo.", completou.

Para o confronto, o técnico Jorge Jesus pode repetir pela primeira vez uma escalação. Com o retorno de Bruno Henrique, Arrascaeta e Berrío, convocados por suas respectivas seleções, o português pode ir com força máxima, a mesma que venceu o Palmeiras por 3 a 0 no Maracanã.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol

SANTOS

Jogando o favoritismo para o lado do Flamengo, o desembarca no Rio de Janeiro em confronto considerado a "decisão" do primeiro turno do Brasileirão.

"Acredito que seja o jogo mais difícil deste primeiro turno. Pelo que o Flamengo vem fazendo, o favoritismo é todo deles. Sabemos que no último jogo não conseguimos fazer aquilo que trabalhamos e o que o torcedor esperava, mas agora temos o Flamengo pela frente. Precisamos fazer um grande jogo lá (Maracanã) e, se Deus quiser, conseguir os três pontos", afirmou Marinho.

O técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com Diego Pituca, suspenso, e Pará, por força de contrato.

Atualmente, as equipes estão separadas por dois pontos na tabela. Enquanto o Fla é o líder com 39 pontos, o Santos vem logo atrás, com 37.

Provável escalação do Santos: Everson; Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Alison (Evandro), Carlos Sánchez (Evandro) e Jorge; Marinho (Derlis González), Eduardo Sasha e Soteldo

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Nos últimos cinco jogos, o Flamengo venceu apenas um jogo, no returno do Brasileirão 2018. Antes, o Peixe venceu três jogos, registrando ainda um empate. DATA JOGO COMPETIÇÃO 15/11/2018 Flamengo 1 x 0 Santos Brasileirão 25/07/2018 Santos 1 x 1 Flamengo Brasileirão 26/11/2017 Flamengo 1 x 2 Santos Brasileirão 02/08/2017 Santos 3 x 2 Flamengo Brasileirão 26/07/2017 Santos 4 x 2 Flamengo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 0 Palmeiras Brasileirão 1 de setembro Avaí 0 x 3 Flamengo Brasileirão 7 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo Brasileirão 21 de setembro 17h (de Brasília) Flamengo x Brasileirão 25 de setembro a confirmar

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Santos Brasileirão 31 de agosto Santos 1 x 1 -PR Brasileirão 8 de setembro

Próximas partidas