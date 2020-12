Flamengo x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (13), pela 25ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem ter pela frente a Copa Libertadores, o volta suas atenções para enfrentar o neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo na Globo, na TV aberta, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Santos DATA Domingo, 13 de dezembro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na Globo, na TV aberta, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho na liderança do Brasileirão, o Flamengo entra em campo contra o Santos com algumas baixas no elenco.

O técnico Rogério Ceni não poderá contar com Arão, com uma lesão muscular, além de Diego. Gustavo Henrique, suspenso, também está fora.

Por outro lado, Gabigol voltar a ficar à disposição.

O Flamengo é o terceiro colocado do Brasileiro com 42 pontos, enquanto o é o oitavo, com 38.

Nesta manhã, o Flamengo concluiu a preparação para o duelo contra o Santos pelo Brasileirão. Vamos com tudo em busca dos três pontos! #CRF pic.twitter.com/WHujgRQBeu — Flamengo (@Flamengo) December 12, 2020

Já o Santos entra em campo pensando no duelo de volta das quartas de final da após empatar com o Grêmio em 1 a 1.

Para o duelo, o técnico Cuca não poderá contar com três titulares: Lucas Veríssimo e Diego Pituca, suspensos, além de Soteldo, com Covid-19.

AGORA É NO MARACANÃ! ⚪⚫



O Peixão realizou seu último treino antes da viagem para o Rio de Janeiro. Amanhã é dia de enfrentar o Flamengo, no Maracanã, pelo #Brasileirão!



📸 Ivan Storti / Santos FC pic.twitter.com/dpkZCZfMpy — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 12, 2020

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; Gomes, Gerson, Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol (Pedro).

Provável escalação do Santos: John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry, Jobson; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 (3) x (5) 1 Copa Libertadores 1 de dezembro de 2020 0 x 1 Flamengo Campeonato Brasileiro 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020 18h15 (de Brasília) x Flamengo Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020 19h (de Brasília)

SANTOS

JOGO19 CAMPEONATO DATA Santos 2 x 2 Campeonato Brasileiro 5 de dezembro de 2020 1 x 1 Santos Copa Libertadores 9 de dezembro de 2020

Próximas partidas