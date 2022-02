Flamengo x Resende: escalação, desfalques e mais do Campeonato Carioca 2022

A bola vai rolar para Flamengo x Resende neste domingo (27), no Nilton Santos, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela nona rodada do Campeonato Carioca.

Buscando reduzir a diferença de cinco pontos para o líder Fluminense, o Fla garante a classificação antecipada para semifinal em caso de vitória.

Já o Resende, na sétima posição, com oito pontos, venceu o Boavista por 4 a 2 na última rodada após duas derrotas e dois empates.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Nilton Santos, o técnico Paulo Souza segue sem conta com Thiago Maia, que se recupera de um corte na perna, além de Gustavo Henrique, com entorse no joelho direito.

Por outro lado, Bruno Henrique pode retornar entre os titulares, assim como Everton Ribeiro.

HOJE TEM MENGÃO NO CARIOCA!



Às 16h, o Mais Querido enfrenta o Resende, no Estádio Nilton Santos! Vamos com tudo em busca dos três pontos! #FLAxRES #VamosFlamengo pic.twitter.com/QqxDvkhdKx — Flamengo (@Flamengo) February 27, 2022

Já o Resende deve ter em campo a base do time que venceu o Boavista na última rodada.

Possível escalação do Flamengo: Hugo, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís (Léo Pereira); Rodinei (Matheuzinho), Arão (Andreas Pereira), Gomes e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique (Pedro) e Gabigol.

Possível escalação do Resende: Jefferson Luis, Juninho, Joanderson, Heitor, Alan Cardoso, Khevin, João Felipe, Brendon, Emanuel Biancucchi, Igor Bolt e Raphael Macena.

DESFALQUES

FLAMENGO:

Gustavo Henrique: recondicionamento físico

Thiago Maia: recuperação de um corte profundo na perna

RESENDE:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Felipe da Silva

Assistentes: Rodrigo Figueiredo e Gustavo Mota

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Resende nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,12 no triunfo do Rubro-Negro, $ 7,00 no empate e $ 21,00 caso o Resende vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,70 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,10 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 12,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Flamengo x Resende será transmitido ao vivo pela Record (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins), na TV aberta, pelo Cariocão Play, na plataforma de streaming, e nos canais do Casimito, Gaules e Ronaldo TV, na Twitch, neste domingo, no Nilton Santos. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.