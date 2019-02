Flamengo x Peñarol é remarcado para data da final da Taça Rio

Conmebol anunciou nesta segunda-feira(18), a mudança no calendário da competição por contas convocações para os amistosos de março

Nesta segunda-feira(18), a Conmebol divulgou algumas mudanças no calendário da Copa Libertadores da América que podem afetar o Flamengo. Por conta das datas FIFA, que consiste na semana voltada para os jogos das seleções, a entidade trocou o dia da partida entre o Rubro-Negro e o Penãrol, que aconteceria entre os dias 25 e 31 de março, para quarta-feira, 3 de abril.

Esta, no entanto, é a data prevista pela FERJ para a final da Taça Rio, definida no sorteio em outubro de 2018. Chegando ou não na decisão do torneio, o Flamengo pode ter um problema, já que o confronto contra o Peñarol está marcado para o Maracanã, bem como a final do segundo turno do Camepeonato Carioca.

A Conmebol informou que a mudança das datas no calendário já estavam previstas e que não irá interferir no andamento da competição. A medida foi tomada para que equipes não sejam desfalcadas pelas convocações das seleções sul-americanas para os amistosos do mês de março.