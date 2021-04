Flamengo x Palmeiras tem 'terceiro tempo' com bate-boca entre Paquetá, Veron e torcedores

Após título rubro-negrona Supercopa, meio-campista do Lyon provocou os palmeirenses no Twitter e uma grande discussão começou nas redes sociais

Flamengo e Palmeiras protagonizaram uma grande decisão na disputa da Supercopa do Brasil neste domingo (11), com título do Rubro-negro na decisão por pênaltis. No entanto, a disputa entre flamenguistas e palmeirenses continuou nas redes sociais até esta segunda-feira com dois protagonistas: Lucas Paquetá e Gabriel Veron.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ainda no domingo, pouco após a confirmação do título do Flamengo, Paquetá, revelado pelo Rubro-negro e hoje jogador do Lyon, comemorou a conquista no Twitter e provocou o rival.

"Atualizando que os mlks é f... O Palmeiras não tem Copinha, não tem Mundial e não tem Supercopa", escreveu Paquetá, lembrando uma música que ficou famosa após jogadores da base do São Paulo cantarem após o título da Supercopa sub-18 do Tricolor em 2018.

Atualizando que os mlks é foda

O palmeiras...

Não tem Copinha

Não tem Mundial e

Não tem Supercopa

❤️🖤🏆 — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) April 11, 2021

A torcida do Palmeiras, claro, não gostou da provocação, assim como Gabriel Veron, jogador do Palmeiras. O garoto de 18 anos, um dos destaques do NxGn 2021, respondeu diretamente o meia.

"Sai daí, Lucas Paquetá. O que você ganhou na base eu ganhei no profissional", publicou Verón na manhã desta segunda-feira (12).

Sai daí @LucasPaqueta97 o que vc ganhou na base eu ganhei no profissional 🥵😬✊🏿 https://t.co/MWCCUNjxH4 — Gabriel Veron (@gabrielveron00) April 12, 2021

Desde então, os nomes de Lucas Paquetá e Gabriel Veron estão entre os assuntos mais comentados do Twitter, com as torcidas de Flamengo e Palmeiras apoiando seus respectivos jogadores. Os flamenguistas lembraram até mesmo de Lincoln, atacante que nem está mais no clube, para provocar o jogador rival.

Confira a repercussão dos comentários e o "terceiro tempo" da decisão da Supercopa do Brasil.

Veron alugou um Maracanã na mente dos flamenguistas kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/BbKxzqi22L — Paulistão Deprê (de 🏠) (@SPFutDepre) April 12, 2021

mlk é banco do breno lopes e quer zoar o paquetá que é titular do lyon e um dos melhores jogadores da ligue 1... vê se pode? 🤣 — gabrielle #1 klay thompson (@falcaocrf) April 12, 2021

IRMÃO, O GABRIEL VERON ALUGOU UM TRIPLEX NA MENTE DOS FLAMENGUISTA



OS CARA TÁ QUERENDO REBATER ATÉ QUAL JOGADOR ELE DEVERIA TER RESPONDIDO



HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA — SEP MEMES (@sepmemes_) April 12, 2021

Lucas Paquetá em 2021 NA EUROPA:



6 gols e 4 assistências.



Gabriel Veron: reserva do Breno Lopes. — Urubu Príncipe (@urubuprincipe) April 12, 2021