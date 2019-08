Flamengo x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (1), em duelo válido pela 17ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Voltando as atenções para o Campeonato Brasileiro, e entram em campo neste sábado (31), às 16h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo para todo o e pelo Premiere. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Palmeiras DATA Sábado, 31 de agosto LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Alexandre Vidal / Flamengo

O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da . O momento não podia ser melhor para a equipe comandada por Jorge Jesus.

Com mais de 56 mil ingressos vendidos antecipadamente, a equipe venceu os seus últimos três jogos e chega embalada para o confronto.

O técnico Jorge Jesus não poderá contar mais com Cuéllar. O colombiano assinou contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita

Provável escalação: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Piris da Motta (Éverton Ribeiro), Arão e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique e Gabriel

PALMEIRAS

Se o Flamengo atravessa um bom momento, o mesmo não se pode dizer do Palmeiras. Após ser derrotado pelo , a equipe de Felipão deu adeus para a Libertadores e agora volta suas atenções para o Brasileirão.

Sem vencer há seis jogos, o técnico poderá contar com Felipe Melo, que conseguiu um efeito suspensivo no STJD e terá condições legais de entrar em campo.

Por outro lado, Mayke segue se recuperando de uma lesão no tendão adutor da coxa direita e não tem prazo para retornar.

Provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; William, Dudu e Luiz Adriano

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Nos último cinco jogos houve um grande equilíbrio entr as equipes: quatro empates e apenas uma vitória do Flamengo, que ocorreu no segundo turno do Brasileirão 2017. DATA JOGO COMPETIÇÃO 27/10/2018 Flamengo 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 13/06/2018 Palmeiras 1 x 1 Flamengo Brasileirão 12/11/2017 Palmeiras 2 x 0 Flamengo Brasileirão 19/07/2017 Flamengo 2 x 2 Palmeiras Brasileirão 14/09/2016 Palmeiras 1 x 1 Flamengo Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 1 Grêmio Brasileirão 10 de agosto 1 x 4 Flamengo Brasileirão 17 de agosto

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Flamengo Brasileirão 07 de setembro 17h (de Brasília) Flamengo x Brasileirão 14 de setembro 11h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 1 Palmeiras Libertadores 21 de agosto Palmeiras 1 x 2 Grêmio Libertadores 27 de agosto

Próximas partidas