Flamengo x Palmeiras: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

No Maracanã, Flamengo e Palmeiras fazem um dos duelos mais esperados do primeiro turno do Brasileirão na noite desta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), pela quarta rodada do campeonato.

O Rubro-Negro soma um empate e uma vitória até o momento na competição, enquanto o Alviverde acumula uma derrota e um empate.

Este será o primeiro encontro das equipes após a final da Copa Libertadores 2021, na qual o Verdão foi o vencedor. Além disso, será ainda a primera partida em que os portugueses Paulo Sousa e Abel Ferreira se enfrentarão em solo brasileiro.

O jogaço terá a transmissão exclusiva do Premiere - veja como assinar o serviço com desconto no Prime Channels.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Flamengo, mais uma vez, deve ter mudanças em sua equipe titular, em função dos lesionados, mas também do rodízio proposto por Paulo Sousa.

Confira os relacionados para a partida contra o Palmeiras pelo @Brasileirao. #VamosFlamengo pic.twitter.com/ygHx5Ul62S — Flamengo (@Flamengo) April 20, 2022

Desta forma, Santos e Isla podem ganhar oportunidades entre os onze escolhidos.

Do outro lado, o Palmeiras tem praticamente todo o elenco à dispoição nesta quarta.

Prontos para mais um desafio! 👊



🆚 Flamengo

🏟 Maracanã

⏰ 19h30

📺 Premiere#AvantiPalestra pic.twitter.com/mWrtaIQfwy — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 19, 2022

Rony deve voltar ao ataque do Verdão, enquanto Rafael Navarro e Scarpa disputam a outra vaga no setor.

Possível escalação do Flamengo: Santos, Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Thiago Maia e Lázaro; Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel.

Possível escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Rafael Navarro (Gustavo Scarpa).

DESFALQUES

FLAMENGO:

Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Vitinho, Matheuzinho, Bruno Henrique, Matheus França e Gustavo Henrique: lesionados.

PALMEIRAS:

Luan: machucado.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Flamengo e Palmeiras será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, nesta quarta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.