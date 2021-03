Flamengo x Palmeiras: em números absolutos, quem fez uma temporada 2020 melhor?

Os dois clubes foram os maiores destaques da temporada brasileira que acabou de terminar

A temporada 2020, que adentrou dentro do calendário deste ano de 2021 por causa da pandemia de Covid-19, enfim terminou e foram dois os grandes destaques do futebol brasileiro. De um lado o Flamengo, campeão carioca e brasileiro, do outro o Palmeiras “rei dos mata-matas” - que levantou o título paulista, da Libertadores e encerrou sua campanha histórica com a Copa do Brasil nas mãos.

Há tempos a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras vem crescendo, nestes últimos anos em que os clubes apareceram como maiores potências econômicas e esportivas do nosso futebol. Portanto, ato contínuo à confirmação do título de Copa do Brasil para o lado alviverde, flamenguistas fizeram questão de apontar que, embora os palmeirenses tenham levantado mais taças importantes em 2020 eram eles, os rubro-negros, os donos do melhor futebol do país.

A discussão é longa e dá para encontrar razão em argumentos de ambos os lados, mas o que diz a frieza dos números? Confira abaixo quem, entre Palmeiras e Flamengo, terminou a temporada 2020 com as melhores estatísticas considerando todas as competições oficiais.

Quem venceu mais?

(Foto: Getty Images)

Mesmo tendo disputado menos jogos (70 a 77), o Flamengo venceu mais vezes (44 vitórias) do que o Palmeiras (39) e terminou a temporada com o melhor aproveitamento do país, considerando os clubes que disputaram a elite do Brasileirão: 69% de aproveitamento do Rubro-Negro contra 61% dos alviverdes.

*Números FutDados

Quem marcou mais gols?

(Foto: Getty Images)

Com 131 gols marcados, o Flamengo foi o time brasileiro que mais estufou as redes na temporada. O Palmeiras vem logo atrás, com 120 tentos em sua conta.

(Foto: Getty Images)

Os Rubro-Negros balançaram as redes em 85.7% de suas partidas em comparação aos 79.2% do Palmeiras. No entanto, os alviverdes tiveram um número maior de jogos em que marcaram gols: 61 contra 60 do Fla, além de terem passado mais partidas sem sofrerem gols (36 jogos sem terem as redes balançadas contra 22 dos cariocas). É por isso que o saldo de gols palmeirense de 2020 foi melhor na temporada: 65 a 53 – as duas melhores marcas dentre os brasileiros da elite.

*Números FutDados

Quem sofreu mais gols?

(Foto: Divulgação/São Paulo)

O Palmeiras terminou a sua campanha com a melhor defesa do Brasil: apenas 55 gols sofridos. Já o Flamengo foi vazado consideravelmente: os 78 tentos contra colocam o Rubro-Negro com a quinta pior defesa do ano.

Os alviverdes não sofreram gols em 46.8% de suas partidas e tiveram a defesa 36 do seu total de 77 jogos. O Flamengo não sofreu gols em 31.4% de seus duelos, terminando 22 partidas sem buscar a bola em suas próprias redes.

*Número FutDados

Quem levou mais perigo aos adversários?

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Segundo números levantados junto à Opta Sports, o Palmeiras finalizou mais a gol (361 contra 326 do Flamengo) e acertou mais as traves dos adversários (31 a 20).

Na média por jogo, tanto Palmeiras quanto Flamengo tiveram a mesma média: 4.6 finalizações a gol por partida.

Quem levou mais sustos?

(Foto: Getty Images)

Ainda de acordo com os números da Opta, O Palmeiras sofreu mais chutes contra o seu gol (270) do que o Flamengo (230). Na média por partida, o Alviverde sofreu ligeiramente mais: 3.5 finalizações contra sua meta comparados a 3.2 finalizações contra o gol flamenguista.

Títulos conquistados

O Flamengo terminou a temporada com mais taças (4 a 3) e, portanto, soltando o grito de “É campeão!” mais vezes. No entanto, dois destes troféus foram Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil que são confrontos de disputas de taças, não campeonatos. O Alviverde, por outro lado pode se orgulhar de ter conquistado mais campeonatos do que o rubro-negro. Uma disputa que só deixa as duas torcidas bastante felizes e que promete movimentar as conversas antes e depois da Supercopa do Brasil de 2021.

Taças levantadas pelo Flamengo em 2020: Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro.

Taças levantadas pelo Palmeiras em 2020: Campeonato Paulista, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil.