Flamengo x Náutico: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Flamengo e Náutico se enfrentam nesta quinta-feira (13), na Arena Barueri, às 19h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Náutico DATA Quinta-feira, 13 de janeiro de 2022 LOCAL Arena Barueri - Barueri, SP HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira, na Arena Barueri.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de encerrar a primeira fase da Copinha na liderança do grupo 29 com sete pontos (duas vitórias e um empate), o Flamengo inicia a segunda fase sem sete jogadores, que foram convocados para integrar a equipe que iniciará o Campeonato Carioca 2022, além do técnico Fábio Matias. Assim, Luiz Felipe Soares vai comandar o time.

Do outro lado, o Náutico encerrou a fase de grupos na vice-liderança do grupo 30 com quatro pontos.

Provável escalação do Flamengo: Bruno; Breno, Kayque Soares, Otávio e Richard; Igor Jesus, Kayke David e Victor Hugo; Petterson, Pedro Arthur e Mateusão.

Provável escalação do Náutico: Bruno (Leonardo); Tagarela, Bernardo Daflon, Brunão e Bernardo Hahn; Jacaré, Cauê e Klefferson; Luis Felipe, Leonardo e Rodrigo Leal.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Floresta 0 x 4 Flamengo Copinha 8 de novembro de 2021 Oeste 3 x 3 Flamengo Copinha 11 de janeiro de 2022

NÁUTICO