Flamengo x LDU: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Rubro-Negro recebe a equipe equatoriana no Maracanã pela segunda rodada da fase de grupos do torneio

Pela segunda rodada da , o encara a nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, após vencer o San José na última semana por 1 a 0, na .

Veja informações da partida!

JOGO Flamengo x LDU DATA Quarta-feira, 13 de março LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

O jogo terá transmissão do canal SporTV , na TV fechada, além da TV Globo para todo o país (exceto Rio Grande do Sul). Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Após o desempenho pífio da equipe no ano passado, no Maracanã - em três jogos, venceu um, empatou outro e perdeu para o por 2 a 0, na oitavas -, o Flamengo busca recuperar a confiança da torcida. Com mais de 50 mil ingressos vendidos antecipadamente, a equipe terá casa cheia no duelo contra a LDU, que marca o jogo de número 50 da equipe no estádio pela Libertadores.

Com seis desfalques para o confronto, o último foi Vitinho que lesionou o adutor da coxa esquerda, o entra em campo visando a liderança do Grupo D e manter o 100% de aproveitamento na competição. No momento, ambos os times dividem a ponta com três pontos cada.

Lesionados:

- Rhodolfo - panturrilha esquerda

- Juan - tendão de Aquiles

- Uribe - torção no tornozelo direito

- Lincoln - coxa esquerda

- Berrío - coxa esquerda

- Vitinho - músculo adutor da coxa esquerda

Provável escalação:

LDU

A LDU também conquistou uma vitória na estreia, contra o , dentro de casa, e chega para o duelo contra o Fla com um importante desfalque: o atacante Juan Anangonó.

Horas antes da viagem, o camisa 17 alegou problemas particulares e solicitou a liberação junto ao clube para ficar de fora da partida. O jogador é uma das grandes referências de ataque do clube equatoriano, com dois gols marcados em cinco jogos.

Provável escalação: Gabbarini; Quinteros, C. Cruz, Rodríguez, Freire; Intriago, Orejuela; A. Julio, Jhojan, Murillo; Aguirre.