Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final do Brasileiro feminino

Partida acontece nesta segunda-feira (15), pelas quartas de final do Brasileirão feminino; veja como acompanhar na TV

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta segunda-feira (15), no Estádio Luso Brasileiro, a partir das 20h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na internet.

O Flamengo encerrou a primeira fase na sexta posição, com 25 pontos (sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas), enquanto o Internacional, na terceira posição, com 33, registrou 10 vitórias, três empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

Possível escalação do Flamengo feminino: Natascha, Kaylane, Leidiane, Tuane, Cida, Rayane, Miriam, Thaisa, Monalisa, Duda Rodrigues e Maria.

Possível escalação do Internacional feminino: May, Belina, Bia, Millene, Lelê, Maiara, Fabiana, Isadora, Isabela, Ju e Bruna Benites.

Desfalques da partida

Flamengo:

Duda: suspensa.

Internacional:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Flamengo x Internacional DATA Segunda-feira, 15 de agosto de 2022 LOCAL Luso Brasileiro - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andreza Helena de Siqueir (MG)

Assistentes: Thayse Marques Fonseca e Beatriz Geraldini de Sousa (RJ)

Quarto árbitro: Bruno Correia (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 RB Bragantino Brasileirão feminino 3 de agosto de 2022 Santo 1 x 1 Flamengo Brasileirão feminino 7 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Flamengo Brasileirão feminino 22 de agosto de 2022 20h (de Brasília) Flamengo x Barcelona Carioca feminino 3 de setembro de 2022 15h (de Brasília)

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 3 x 2 Santos Brasileirão feminino 3 de agosto de 2022 Kindermann/Avaí 2 x 1 Internacional Brasileirão feminino 7 de agosto de 2022

Próximas partidas