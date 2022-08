Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final do Brasileirão sub-20

Partida acontece nesta quarta-feira (17), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na TV

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (17), no Estádio da Gávea, a partir das 15h15 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Como empataram no primeiro duelo em 1 a 1, quem vencer avança à semifinal e terá pela frente o América-MG ou o Corinthians. Em caso de novo empate, a disputa será decidida nos pênaltis.

O Rubro-Negro terminou na liderança do Grupo A e com a melhor campanha geral do torneio, onde acumulou 20 pontos nas nove partidas disputadas. Foram seis vitórias, dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 74%.

Do outro lado, o Internacional, atual campeão do torneio, venceu o Fluminense em sua última partida pelo Brasileirão, por 1 a 0, e assegurou a última vaga do Grupo B para o mata-mata.

Prováveis escalações

Possível escalação do Flamengo Sub-20: Kauã Morais; Wesley, Diego, Cleiton e Zé Welinton; Igor Jesus, Daniel Cabral e Kayke David; Werton, Petterson e Mateusão.

Possível escalação do Internacional Sub-20: Anthoni, Vitor, Felipe Motta, Samuel Bastos, Lucca, Vinicius Rangel, Allan, Allison, Enzo, Gustavo, Matheus e Junior.

Desfalques da partida

Flamengo:

sem desfalques confirmados.

Internacional:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Flamengo x Internacional DATA Quarta-feira, 17 de agosto de 2022 LOCAL Estádio da Gávea - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 15h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

Assistentes: Rafael Sepeda de Souza e Wallace Muller Barros Santos (RJ)

Quarto árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 2 Flamengo Brasileiro Sub-20 7 de agosto de 2022 Internacional 1 x 1 Flamengo Brasileiro Sub-20 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

Internacional

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 Fluminense Gaúcho Sub-20 10 de agosto de 2022 Internacional 1 x 1 Flamengo Brasileiro Sub-20 13 de agosto de 2022

