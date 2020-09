Flamengo x Independiente del Valle: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), pela fase de grupos da Copa Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após a última semana conturbada com o surto de Covid-19 no elenco, o volta suas atenções para a . O recebe o nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo no SBT (nas regiões: RJ, ES, SC, PR - exceção Maringá e Curitiba -, GO, MT, MS, TO, AM, AC, PA, RO, RR, AP, MA, PI, CE, RN, PB, PE - menos Recife -, AL, SE e BA), além do canal CONMEBOL TV. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Flamengo x Independiente del Valle DATA Quarta-feira, 30 de setembro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 2130h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Massacrado pelo Independiente del Valle por 5 a 0 na terceira rodada do grupo A, o Flamengo visa não só apagar a derrota humilhante no , como também deixar de lado a última semana conturbada, sem saber se jogava ou não contra o pelo Campeonato Brasileiro devido a vários casos de Covid-19 no elenco.

Destaque no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, o jovem goleiro Hugo deve seguir como titular, enquanto Gabigol, recuperado de uma lesão na coxa, está de volta.

A boa notícia fica com Bruno Henrique e Vitinho que testaram negativo no novo exame de Covid-19.

Já o Independiente del Valle anunciou que quatro jogadores testaram positivo, mas não divulgou os nomes dos jogadores.

As equipes dividem a liderança do grupo A, com nove pontos.

Provável escalação do Flamengo: César; João Lucas (Isla ou Matheuzinho), Natan, Otávio e Ramon (Filipe Luís); Thiago Maia, Gérson, Arrascaeta e Guilherme Bala (Diego ou Michael); Lincoln (B. Henrique) e Gabigol.

Provável escalação do Independiente del Valle: Jorge Pinos, A. Landazuri, P. Alvarado, L. Segovia e B. Caicedo; Cristian Pellerano, Jhon Sánchez, E. Mera, Faravelli e Murillo; Gabriel Torres.

COPA LIBERTADORES 2020: O RETROSPECTO

Valendo a liderança do Grupo A, o Flamengo divide a ponta com o Ind. del Valle, com nove pontos cada.

JOGOS DO FLAMENGO NA LIBERTADORES

1 x 2 Flamengo - 4 de março de 2020

Flamengo 3 x 0 SC - 11 de março de 2020

Ind. del Valle 5 x 0 Flamengo - 17 de setembro de 2020

Barcelona SC 1 x 2 Barcelona - 22 de setembro de 2020

Flamengo x Ind. del Valle - 30 de setembro de 2020

Flamengo x Junior Barranquilla - 21 de outubro de 2020

JOGOS DO INDEPENDIENTE DEL VALLE NA LIBERTADORES

Barcelona SC 0 x 3 Ind. del Valle - 4 de março de 2020

Ind. 3 x 0 Junior Barranquilla - 11 de março de 2020

Ind. del Valle 5 x 0 Flamengo - 17 de setembro de 2020

Junior Barranquilla 4 x 1 Ind. del Valle - 22 de setembro de 2020

Flamengo x Ind. del Valle - 30 de setembro de 2020

Ind. del Valle x Barcelona SC - 21 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO FLAMENGO NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

Atual campeão da Copa Libertadores, o Flamengo participa pela 16ª vez do torneio. Em 130 jogos, a equipe acumula 62 vitórias, 33 empates e 29 derrotas, com 186 gols marcados e 113 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Campeão 61,54% 2018 Oitavas de final 54,17% 2017 Fase de grupos 50% 2014 Fase de grupos 38,89% 2012 Fase de grupos 45,83% 2010 Quartas de final 53,33% 2008 Oitavas de final 66,67% 2007 Oitavas de final 79,17% 2002 Fase de grupos 22,22% 1993 Quartas de final 60% 1991 Quartas de final 75% 1984 Segunda fase 81,82% 1983 Fase de grupos 50% 1982 Segunda fase 50% 1981 Campeão 78,57%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona SC 1 x 2 Flamengo Copa Libertadores 22 de setembro de 2020 Palmeiras 1 x 1 Flamengo Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x -PR Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 16h (de Brasília) Flamengo x Sport Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília)

INDEPENDIENTE DEL VALLE

JOGO CAMPEONATO DATA Junior 4 x 1 Independiente del Valle Copa Libertadores 23 de setembro de 2020 Independiente del Valle 1 x 1 Barcelona SC Copa Libertadores 27 de setembro de 2020

Próximas partidas