Flamengo x Grêmio: escalação, desfalques e mais do jogo pela Supercopa feminina 2022

Flamengo e Grêmio vão se enfrentar nesta próxima quarta-feira (09), às 15h30 (de Brasília), pela semifinal da Supercopa do Brasil feminina em sua primeira edição, no Estádio Luso-Brasileiro. Em seus últimos duelos, as Gurias Gremistas e as Meninas da Gávea venceram o ESMAC e o Cruzeiro por 2 a 0, respectivamente.

Nos únicos dois duelos em que se enfrentaram, segundo o portal especializado oGol, um empate e uma vitória do Flamengo por 2 a 0 marcam os resultados. A outra semifinal que define o adversário da equipe carioca ou sulina na finalíssima será disputada por Corinthians e Real Brasília, às 18h00 (de Brasília).

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Pelo lado da equipe rubro-negra, todas as jogadoras estarão a disposição do técnico Luís Andrade, nenhuma delas, inclusive, amarelada no último confronto contra o ESMAC.

Tá chegando a hora da semifinal da Supercopa Feminina!⏳



Quer assistir ao jogo no Luso Brasileiro, logo mais, às 15h30? É só levar 2kg de alimento não perecível. Toda arrecadação será doada para o projeto Cozinha Solidária, do Ação Cidadania. Bora prestigiar as #MeninasDaGávea! pic.twitter.com/FjHzIYr9rv — Flamengo (@Flamengo) February 9, 2022

Do mesmo modo, as Gurias Gremistas chegam completas, mas com algumas das meninas advertidas com cartões amarelos: a lateral-esquerda Jéssica Soares e a meia Pri Back, mas que podem estar no duelo contra o Flamengo ainda assim.

🇪🇪 Hoje é dia de #GuriasGremistas na semifinal da #SupercopaFeminina2022! Vamos em busca da classificação para a grande decisão do campeonato. PRA CIMA DELAS, TRICOLOR! 👩⚽

🆚 Flamengo

🏟️ Estádio Luso Brasileiro

⌚️ 15h30

📺 Globo e SporTV pic.twitter.com/BnaLVmAreP — Grêmio FBPA (@Gremio) February 9, 2022

Possível escalação do Flamengo: Gabi Croco; Monalisa, Cida, Núbia e Gisseli; Kaylane, Andresa Dedê (Cris), Leidi, Darlene e Duda; Maria Alves.

Possível escalação do Grêmio: Lorena; Laís, Pati Maldaner, Tuani e Jéssica Soares; Cássia, Pri Back e Rafa Levis; Dani Ortolan, Caty e Luany (Dani Barão).

DESFALQUES

FLAMENGO:

-

GRÊMIO:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Flamengo e Grêmio será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV por assinatura, e na Globo, na TV aberta, nesta quarta-feira (09). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.