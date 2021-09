Flamengo x Grêmio: as melhores apostas para lucrar no jogo da Copa do Brasil

Rivais se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da competição a partir das 21h30 desta quarta-feira

Flamengo e Grêmio jogam às 21h30 desta quarta-feira (15), no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. E, além de ver o jogo na TV, você tem uma opção ao vivo para acompanhar a partida e ainda lucrar com ela: o Goal BetShow. A live, comandada por Bruno Laurence, terá especialistas em apostas que vão mostrar os melhores caminhos para investir enquanto a bola rola.

O programa começa às 21h10. Durante todo o primeiro tempo, a equipe de especialistas irá te ensinar como apostar enquanto mergulha nos números e nas estatísticas para que você tenha mais chance de lucrar com o jogo usando as odds da Rivalo.

Um tipo de aposta comum que deve entrar no cardápio da live é a aposta combinada. Um exemplo: a cotação se o Flamengo vencer, ambos os times marcarem e que o segundo tempo terá mais tentos que o primeiro é de 5.55 (aproximadamente cinco vezes e meia o valor investido). Ou seja, você pode apostar R$ 50 e receber R$ 277,50.

Outras apostas específicas também podem ser feitas, como por exemplo: quem ganha o primeiro tempo? Se o Grêmio estiver à frente no placar depois de 45 minutos, a odd é de 5.70; se estiver empatado, vai para 2.35; e se o Flamengo terminar na frente após a primeira etapa, a odd é de 1.85.

Apostas combinadas

Por ser um clássico brasileiro, a possibilidade de ambas as equipes marcarem é grande. Uma aposta de que o jogo termina o primeiro tempo com o placar exato de 1 a 1 tem a cotação de 2.05.

Apostas combinadas mais complexas também pagam mais. Uma aposta de que o Grêmio surpreende, vence o primeiro tempo da partida, de que mais de 2.5 gols serão marcados na partida e de que o Flamengo será o vencedor ao final do duelo tem odd de 8.90: difícil, mas com um grande lucro caso aconteça.

Apostas de primeiro tempo e intervalo

A cotação para o jogo chegar ao intervalo com o placar exato de 2 a 1 para o mandante, no caso o Flamengo, é de 22.00, aumentando em 22 vezes o valor apostado; já o empate por 2 a 2, por exemplo, tem odd de 9.50.

A aposta de que os dois clubes marcam, tanto no primeiro, quanto no segundo tempo, tem odd de 14.00. De que o primeiro tempo terá mais tentos que o segundo, de 3.00. De que as duas etapas terão a mesma quantidade de bolas na rede, 3.30.

Mais artigos abaixo

Gols de ambos os times

A aposta de que ambos os times marcam durante os 90 minutos de jogo é de 2.10 para "sim" e também 1.57 para "não"; de que o Flamengo marca nos dois tempos de jogo, algo bem provável, tem odd de 2.20 para "sim" e 1.57 para "não".

VOCÊ 🤝 CAPITÃO DO PENTA



O @officialcafu, nosso Embaixador, já tabelou com Fenômeno, Gaúcho, Kaká, Batistuta, Totti e mais outros craques do futebol mundial.



E aí, que tal jogar com ele aqui na Rivalo? ⚽️



Cadastre-se, deposite e ganhe seu bônus!



✅- https://t.co/2vIVjmhETt pic.twitter.com/LHQVeuDy5l — Rivalo Sports Brasil (@RivaloSportsBR) September 3, 2021

Apostas com handicap

Nas apostas com handicap, uma equipe começa com uma "liderança fictícia"; 0:1 significa que o time visitante lidera por um gol antes do início da partida, por exemplo. Este "placar" é então adicionado no resultado final do duelo no fim do tempo normal. O resultado incluindo o handicap é o que conta para a aposta.

Levando isto em conta, a odd para uma vitória do Flamengo, com o handicap 0:1, é de 2.05; o triunfo do Grêmio, com o handicap 1:0, é 16.00; a cotação, com o handicap 0:1, e empate ao final da partida, tem odd de 3.50.