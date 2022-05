Flamengo x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Flamengo e Goias se enfrentam neste sábado (21), no Maracanã, a partir das 16h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Goiás DATA Sábado, 21 de maio de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva Machado - SC

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano - SC

Quarto árbitro: João Ennio Sobral - RJ

VAR: Pablo Ramon Gonçalves - RN

ONDE VAI PASSAR?

Getty Images

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (21), no Maracanã. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Flamengo volta ao Maracanã após a boa vitória sobre a Universidad Católica, que garantiu a classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores.

Agora, o principal objetivo da equipe é a recuperação no Brasileiro. Atualmente, a equipe aparece na 16ª posição, com apenas seis pontos em seis jogos disputados (duas vitórias e quatro derrotas).

"Fora de casa, somos pressionantes também. Na Libertadores ou no Brasileirão, com exceção de um ou outro jogo. Temos que melhorar em termos de mentalidade em alguns momentos, sem dúvida, para manter a intensidade. O Maracanã exige isso. Nos empurra, e nossos jogadores se sentem felizes com isso", afirmou o técnico Paulo Sousa.

Mais artigos abaixo

Bora pro Maraca, Nação! 🏟️



Sábado é dia de vibrar com o Mais Querido pelo Brasileirão e o nosso cria espera por você. Compre o seu ingresso e faça a diferença!



🎟️ https://t.co/Q94rMuz2fA pic.twitter.com/XAqnk2FxSE — Flamengo (@Flamengo) May 19, 2022

Do outro lado, o Goiás, com oito pontos, em 13º lugar, chega embalado com um empate e duas vitórias consecutivas nas últimas três partidas.

Em 55 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo registra 24 vitórias, contra nove do Esmeraldino, além de 22 empates. No último confronto, em janeiro de 2021, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0, válido pelo Brasileirão de 2020.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 2 Flamengo Brasileirão 14 de maio de 2022 Flamengo 3 x 0 Universidad Católica Libertadores 18 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Sporting Cristal Libertadores 24 de maio de 2022 21h30 (de Brasília) Fluminense x Flamengo Brasileirão 29 de maio de 2022 18h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 1 Goiás Brasileirão 8 de maio de 2022 Goiás 1 x 0 Santos Brasileirão 15 de maio de 2022

Próximas partidas