Flamengo x Goiás: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

O Flamengo recebe o Goiás na tarde deste sábado (21), a partir das 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022 16 meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão de 2020. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0.

Com mais de 40 mil ingressos vendidos, o Fla volta a campo após a boa vitória sobre a Universidad Católica, que garantiu a classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores.

Em busca da recuperação na Série A, a equipe carioca aparece na 16ª posição, com apenas seis pontos em seis jogos disputados (duas vitórias e quatro derrotas), enquanto o Goiás é o 13º, com oito.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Maracanã, o técnico Paulo Sousa volta a ter David Luiz à disposição. O zagueiro está recuperado da lesão na panturrilha e apto para entrar em campo.

Porém, o técnico português ainda tem muitos desfalques: Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Vitinho, Filipe Luís, Matheus França, Santos e Diego Alves seguem fora.

Do outro lado, o Goiás terá o retorno confirmado do zagueiro Sidnei, recuperado de lesão, no lugar de Da Silva.

Já Henrique Lordelo e Danilo Barcelos, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Santos na última rodada, voltam a ficar à disposição.

"A gente espera um time que vai vir com todas as forças para ganhar da gente e afastar a crise. A gente sabe da qualidade que o Flamengo tem, é um excelente time. Quatro jogos sem vencer é relativo, a gente não pode contar com isso, porque sabemos da força que o Flamengo tem no Maracanã. Vamos preparados para um jogo em que o Flamengo vai vir pra cima desde o primeiro minuto, mas vamos estar preparados para buscar um bom resultado", afirmou o meia Diego.

A polêmica envolvendo Diego Alves e Paulo Sousa

Depois de uma quinta-feira (19) agitada no Ninho do Urubu, o técnico Paulo Sousa, o diretor executivo Bruno Spindel e o vice de futebol Marcos Braz falarão com a imprensa logo após Flamengo x Goiás.

A principal pauta é confirmar que o goleiro nunca teve condição física para participar do jogo contra a Universidad Católica, na terça-feira (17).

Possível escalação do Flamengo: Hugo, Matheuzinho, David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas; Willian Arão e Andreas Pereira (João Gomes); Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabriel.

Possível escalação do Goiás: Tadeu; Caetano, Sidnei e Sidimar; Diego, Matheus Sales, Caio Vinícius, Elvis e Dadá Belmonte (Danilo Barcelos); Apodi e Pedro Raul.

DESFALQUES

FLAMENGO:

Gilvan de Souza/Flamengo

Filipe Luís, Matheus França, Santos e Diego Alves: fisioterapia

Vitinho e Gustavo Henrique: transição física

Fabrício Bruno: processo de cicatrização de cirurgia no pé

GOIÁS:

sem desfalques

ARBITRAGEM

Árbitro: Braulio da Silva Machado - SC

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano - SC

Quarto árbitro: João Ennio Sobral - RJ

VAR: Pablo Ramon Gonçalves - RN

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Flamengo e Goiás será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (21). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.