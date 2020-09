Flamengo x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes abrem a oitava rodada do Brasileirão neste sábado (5); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com duas vitórias consecutivas, o Flamengo chega embalado para receber o neste sábado (5), às 17h (de Brasília), no Maracanã, abrindo a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO x Fortaleza DATA Sábado, 5 de setembro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de mais uma boa vitória no Brasileirão, o Flamengo entra em campo neste sábado (5), com algums problemas na escalação.

O técnico Domènec Torrent não poderá contar com com Bruno Henrique, que se recupera de um edema no joelho direito, além de Diego Alves, com problema no ombro e com Covid-19, assim como o goleiro César. Desta forma, a tendência é de que Dome mantenha Gabriel Batista.

Por outro lado, o técnico catalão terá Gabigol e Gerson, que não enfrentaram o no meio da semana.

O Flamengo aparece na sexta posição, com 11 pontos. Se vencer o Fortaleza, a equipe assume a vice-liderança provisória do campeonato.

Já a equipe de Rogério Ceni soma oito pontos, na 10ª colocação, e vem de derrota para o Ceará por 1 a 0.

Para o duelo, Tinga e Jackson deve novamente ficar de fora, enquanto Yuri César, por questão contratual, também será desfalque.

Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista (Hugo Souza); M. Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Thiago Maia); Ribeiro, Arrascaeta, Pedro Rocha, Gabigol.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero, Bruno Melo; Felipe, Juninho; David, Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Flamengo Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 Bahia 3 x 5 Flamengo Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) Ceará x Flamengo Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 18h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 3 x 0 RB Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 Ceará 1 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020

Próximas partidas