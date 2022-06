Flamengo x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão 2022

Jogo da nona rodada do Brasileirão acontece neste domingo (5); veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Fortaleza se enfrentam neste domingo (5), no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quando é?

JOGO Flamengo x Fortaleza DATA Domingo, 5 de junho de 2022 LOCAL Maracanã, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Bernardi e Jose Calza (RS)

Quarto árbitro: Grazianni Rocha (RJ)

VAR: Emerson Ferreira (MG)

Informações da partida

O Flamengo entra em campo neste domingo querendo a vitória para continuar perto dos líderes.

O Mengão não perde há três jogos no campeonato e não poderá contar com Rodinei e Gabigol, suspenso.

A equipe de Paulo Sousa está na oitava posição do campeonato, com 12 pontos.

O Fortaleza, por sua vez, é o lanterna do Brasileirão, com apenas dois pontos e sabe que precisa ganhar para não ver sua situação começar a se complicar.

Mais artigos abaixo

Trabalho concluído antes da viagem para o Rio de Janeiro.



📸 Mateus Lotif/FEC#FortalezaEC #Brasileirão pic.twitter.com/CFUUGSMWgp — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) June 3, 2022

Felipe, suspenso, é ausência garantida no Tricolor.

Prováveis escalações

Flamengo: Hugo, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo, Ayrton Lucas, Arão, Andreas, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro.

Fortaleza: Marcelo Boeck, Ceballos, Benevenuto, Titi, Zé Welison, Hércules, Pikachu, Lucas Lima, Juninho Capixaba, Romero e Moisés.

Desfalques

Flamengo

Rodinei e Gabigol: suspensos.

Fortaleza

Felipe: suspenso.

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 2 Flamengo Brasileirão 29 de maio de 2022 Flamengo 2 x 1 Sporting Cristal Brasileirão 24 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Flamengo Brasileirão 8 de junho de 2022 20h (de Brasília) Internacional x Flamengo Brasileirão 11 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 1 Ceará Brasileirão 1 de junho de 2022 Fortaleza 1 x 1 Juventude Copa Sul-Americana 28 de maio de 2022

Próximas partidas