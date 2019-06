Flamengo x Fortaleza: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes entram em campo neste sábado (1), pela sétima rodada do Brasileirão

Com mais de 22 mil ingressos vendidos antecipadamente, o recebe o neste sábado (1), às 16h (de Brasília), pela sétima rodada do Brasileirão.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO Flamengo x Fortaleza DATA Sábado, 1º de junho LOCAL Nilton - Rio de Janeiro HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo será transmitido ao vivo pelo canal Premiere. Aqui, na Goal , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Após mais uma semana turbulenta na Gávea, que culminou no pedido de demissão do técnico Abel Braga, o entra em campo neste sábado (1), sob o comando do interino Marcelo Salles.

Em sexto lugar com 10 pontos, o Rubro-Negro está três pontos atrás do líder , que teve três pontos retirados enquanto o seu jogo contra o Botafogo não é julgado pelo STJD.

Nação, já são mais de 22 mil ingressos vendidos para a partida de sábado entre Flamengo x Fortaleza, no Nilton Santos. Se você não comprou, ainda dá tempo! Garanta o seu em https://t.co/W8IJ4p0Ryb! #CRF pic.twitter.com/yWR0qItNiU

— Flamengo (@Flamengo) 29 de maio de 2019

Provável escalação:

FORTALEZA

Ocupando a 14ª posição, com nove pontos, a equipe comandada por Rogério Ceni vem de um empate com o na última rodada e, apesar da crise do Flamengo, o volante Juninho destacou que os atletas vão entrar em campo respeitando o adversário.

"O Abel é um grande treinador. Um cara multi campeão, mas por algum motivo ele saiu do Flamengo e, independente de quem estiver comandando o Flamengo, nós temos que respeitá-los. Lá não tem 11 jogadores, não tem 15, todo o grupo é muito qualificado. Jogadores de altíssima técnica, então a gente tem que ter muita concentração, obediência tática, para a gente tentar surpreender o Flamengo.", disse.

Provável escalação: Felipe Alves; G. Dias, J. Quintero, R. Carvalho, Carlinhos; Edinho, Felipe, Juninho, Marcinho; J Santos, Wellington Paulista.