Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Fla-Flu será disputado neste domingo (18), às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico carioca na área! Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na Globo (para todo o Brasil, exceto SP, CE, BA e SC), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de garantir a classificação para as finais da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo volta as atenções para o Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior pode optar pela entrada do time titular neste domingo com o objetivo de reduzir a diferença para o líder Palmeiras. Enquanto o Rubro-Negro soma 45 pontos, o Verão registra 54.

Do outro lado, o Fluminense busca a recuperação após a derrota para o Corinthians, que decretou a eliminação na Copa do Brasil.

O técnico Fernando Diniz deve repetir a mesma base da equipe dos últimos jogos.

Em 439 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo registra 160 vitórias, contra 138 do Fluminense, além de 141 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

Escalações:

Escalação do provável FLAMENGO: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Escalação do provável FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Nino e Caio Paulista; André, Martinelli, Ganso e Arias; Matheus Martins e Cano.

Desfalques

Flamengo

Rodrigo Caio e Bruno Henrique seguem como únicos desfalques do Fla.

Fluminense

Luan Freitas, Matheus Ferraz e David Duarte, no departamento médico, estão fora.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Fluminense nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,75 na vitória do Rubro-Negro, $ 3,50 no empate e $ 4,50 caso o Tricolor vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,85 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,90 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual jogador irá balançar as redes, pagando-se $ 2,05 se for Gabriel Barbosa, e $ 2,70 se for Cano.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

Gilvan de Souza / CR Flamengo / Divulgação

• Data: domingo, 18 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Maracanã – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: RAPHAEL CLAUS (árbitro), DANILO RICARDO SIMON e RODRIGO FIGUEIREDO (assistentes), RAFAEL MARTINS (quarto árbitro) e RODRIGO GUARIZO (AVAR)