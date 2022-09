Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Carioca feminino

Jogo acontece nesta quarta-feira (7), pela segunda rodada do Campeonato Carioca; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (6), no CT SAFERJ, a partir das 10h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Carioca feminino. A partida terá transmissão ao vivo da FluTV, no YouTube.

O Flamengo chega para o duelo após ter vencido por W.O o confronto contra o Barcelona-RJ, na primeira rodada da competição.

Já o Fluminense venceu o Rio de Janeiro por 3 a 0, e tenta a segunda vitória consecutiva.

Prováveis escalações

Possível escalação do Flamengo: Victória, Isabela, Jovanna, Bruna, Myla, Janaina, Larissa, Aline, Isabella, Aninha e Vitória.

Possível escalação do Fluminense: Nágila, Vilmara, Larissa, Dan, Maria Luiza, Verônica, Juliana, Thaini, Nadine, Bia e Drika.

Desfalques da partida

Flamengo:

Sem desfalques.

Fluminense:

Sem desfalques.

Quando é?

JOGO Flamengo x Fluminense DATA Quarta-feira, 7 de setembro de 2022 LOCAL CT SAFERJ, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 10h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 Flamengo Brasileirão 22 de agosto de 2022 Flamengo 3 x 0 Barcelona-RJ Carioca 4 de setembro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Flamengo Carioca 10 de setembro de 2022 15h (de Brasília) Flamengo x Rio São Paulo Carioca 17 de setembro de 2022 15h (de Brasília)

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 4 x 2 Fluminense Brasileirão Série A2 23 de julho de 2022 Fluminense 3 x 0 Rio de Janeiro Carioca 3 de setembro de 2022

Próximas partidas