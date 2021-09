Flamengo x Fluminense no Carioca sub-20: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta quinta-feira (30), às 10h (de Brasília), pela final do estadual; veja como acompanhar ao vivo na internet

Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 10h (de Brasília), pela partida de volta da final do Campeonato Carioca sub-20 de 2021. A partida terá transmissão ao vivo na Fla TV, na internet. Na Goal, você pode acompanhar em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Fluminense DATA Quinta-feira, 30 de setembro de 2021 LOCAL Estádio da Gávea - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 10h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

(Foto: Getty Images)

A Fla TV, na internet, vai transmitir a final desta quinta-feira, às 10h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da boa vantagem no jogo de ida da final do Carioca, o Fluminense quer manter o bom resultado para se sagrar campeão do Campeonato Carioca sub-20. No jogo de ida, o Tricolor bateu o Flamengo por 4 a 1, mas o duelo ainda está em aberto.

Com três gols de John Kennedy e um de Yago, fez 4 a 1, os #MlksDeXerém abriram boa vantagem na decisão do Carioca Sub-20



Confira os melhores momentos da partida e entrevistas especiais em vídeo exclusivo para o FB Watch >> https://t.co/ypkH7SSvKM #VemQueTem pic.twitter.com/b2B3i1AYNs — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 23, 2021

Provável escalação do Flamengo: João Fernando, Luan, Kayque Soares, Cleiton e Marcos Paulo; Max, Yuri e Lázaro; João Pedro, André e Thiaguinho.

Provável escalação do Fluminense: Thiago Gonçalves, Jhonny, Luan Freitas, Davi e Jefté; Alexsander, Wallace e Matheus Martins; Yago, John Kennedy e Alexandre Jesus.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 4 x 1 Flamengo Carioca sub-20 22 de setembro de 2021 Santos 1 x 0 Flamengo Brasileirão sub-20 26 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Fortaleza Brasileirão sub-20 3 de outubro de 2021 15h (de Brasília) Chapecoense x Flamengo Brasileirão sub-20 6 de outubro de 2021 A definir

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 4 x 1 Flamengo Carioca sub-20 15 de setembro de 2021 Fluminense 1 x 0 América-MG Brasileirão sub-20 19 de setembro de 2021

Próximas partidas