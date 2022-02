Flamengo x Fluminense: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Carioca 2022?

A bola vai rolar neste domingo (6) para Flamengo x Fluminense, clássico válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca, a partir das 16h (do horário de Brasília). É o primeiro duelo entre as equipes em 2022 quatro meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão da última temporada. Na ocasião, o Tricolor venceu por 3 a 1.

Vindo de vitória sobre o Boavista por 3 a 0, o Flamengo, com sete pontos, busca se manter no topo da tabela de classificação, enquanto o Fluminense, com seis, soma uma derrota e duas vitórias consecutivas.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Domingo é dia de Fla-Flu no Campeonato Carioca 2022, e o Flamengo entrará em campo com força máxima para o primeiro clássico da temporada.

Gabigol e Everton Ribeiro retornam entre os titulares, enquanto Diego Alves, com dores no joelho, está fora.

Já o Fluminense após estrear com derrota para o Bangu, voltou a vencer, e agora, busca um novo triunfo no clássico.

Possível escalação do Flamengo: Hugo, Gustavo Henrique, David Luiz e Filipe Luís; Isla, Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Arrascaeta; Gabigol.

Possível escalação do Fluminense: Fábio; Calegari, Manoel, David Duarte, Luccas Claro e Pineida; Yago Felipe, Martinelli e Arias; Luiz Henrique e Germán Cano.

DESFALQUES

FLAMENGO:

Diego Alves: dores no joelho

FLUMINENSE:

-

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Fluminense nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,66 no triunfo do Rubro-Negro, $ 3,60 no empate e $ 4,20 caso o Tricolor vença.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,15 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,66 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Flamengo e Fluminense será transmitido ao vivo pela Record, na tv aberta, e do Cariocão Play, na plataforma de streaming neste domingo. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.