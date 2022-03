Flamengo x Fluminense: escalação, desfalques e mais do jogo da final do Campeonato Carioca 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (30) para Flamengo x Fluminensee, clássico válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca, a partir das 21h40 (de Brasília). É o segundo duelo entre as equipes em 2022, 52 dias após o último encontro entre os rivais, válido pela primeira fase do Estadual. Na ocasião, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Arias.

Pela terceira vez seguida, Fla-Flu se enfrentam em finais, e o Rubro-Negro venceu três dos quatro jogos disputados nas decisões de 2020 e 2021.

Finais do Cariocão 2020 e 2021

2020: Fluminense 1 x 2 Flamengo (ida) e Flamengo 1 x 0 Fluminense (volta)

(ida) e (volta) 2021: Fluminense 1 x 1 Flamengo (ida) e Flamengo 3 x 1 Fluminense (volta)

Se de um lado o Flamengo registra bom retrospecto contra o Flu nas últimas duas decisões, o Tricolor vem de três vitórias consecutivas sobre o rival. No Brasileirão 2021, a equipe venceu os dois turnos (1 a 0 e 3 a 1), além da vitória por 1 a 0 na primeira fase do Carioca 2022.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Por ter feito a melhor campanha no Cariocão, o Fluminense tem o mando do segundo jogo, que está marcado para o próximo sábado (2), às 18h (de Brasília), também no Maracanã.

Para o jogo de ida da decisão, a torcida do Flamengo, que esgotou a sua carga de ingressos, conta com uma boa notícia: Bruno Henrique, recuperado de luxação no ombro esquerdo, retorna.

Confira os relacionados para o primeiro jogo da decisão do @Cariocao. #VamosFlamengo pic.twitter.com/vC0bPaGo0a — Flamengo (@Flamengo) March 30, 2022

Por outro lado, o técnico Paulo Sousa trata como dúvida a presença de Arrascaeta no time titular. O uruguaio, que jogou 30 minutos da vitória do Uruguai sobre o Chile na véspera do clássico, desembarcou no Rio de Janeiro ao lado de Isla apenas na tarde desta quarta.

Já o Fluminense entrará em campo com uma mudança no gol. Buscando experiência, o técnico Abel Braga optou pela entrada de Fábio no lugar de Marcos Felipe.

Fred, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo, assim como John Kennedy, Luan Freitas e Samuel Xavier, ainda machucados.

Possível escalação do Flamengo: Hugo, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Gomes (Andreas), Willian Arão e Bruno Henrique (Lázaro); Arrascaeta (Bruno Henrique) e Everton Ribeiro; Gabigol.

Possível escalação do Fluminense: Fábio, Luccas Claro (Nino), Manoel (Felipe Melo) e David Braz; Calegari, André, Martinelli e Cris Silva; Arias, Willian Bigode e Cano.

DESFALQUES

FLAMENGO:

Flamengo / Divulgação

Rodinei: desconfroto na coxa

Pablo e Rodrigo Caio: departamento médico.

FLUMINENSE:

Nelson Perez/Fluminense

Fred: suspenso (terceiro cartão amarelo)

John Kennedy, Luan Freitas e Samuel Xavier: machucados

ARBITRAGEM

Árbitro: Wagner do Nascimento

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira

VAR: Carlos Eduardo Nunes

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Flamengo e Fluminense será transmitido ao vivo pela Record (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins), na TV aberta, pelo Cariocão Play, na plataforma de streaming, pela Twitch (nos canais Casimito, Gaules e RonaldoTV), e pelo YouTube (Camisa 21), na internet, nesta quarta-feira (30). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.