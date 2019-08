Flamengo x Emelec: jornais do Equador pouco repercutem pênalti polêmico em Rafinha

A imprensa argentina, país do árbitro Néstor Pitana, também criticaram a decisão que resultou no primeiro gol rubro-negro sobre o Emelec

Um dos temas mais abordados, especialmente por torcedores que estavam com o secador ligado contra o , na épica classificação para as quartas de final da Libertadores foi o lance que resultou, logo aos 10 minutos, no primeiro gol dos rubro-negros sobre o : o polêmico pênalti apitado, pelo árbitro Néstor Pitana.

Mas não foram apenas os secadores de plantão que acharam o lance polêmico: desde a última quarta-feira (31), o tema vem sendo abordado em diversas mesas redondas, além de gerar memes em grupos de Whatsapp. Na jogada, o lateral-direito Rafinha cai na área, e o juiz argentino apitou e sequer recebeu alguma mensagem do VAR. Na sequência, Gabigol converteu o penal, que abriu o placar por 2 a 0 no tempo regulamentar – os cariocas garantiram a vaga depois de terem levado a melhor na disputa por pênaltis.

O curioso é que, nos principais jornais equatorianos, o lance, apesar de ter sido citado, não foi tão explorado assim. O site do jornal El Telégrafo escreveu o seguinte: “o juiz central, Néstor Pitana, decretou um pênalti duvidoso a favor dos locais”. Tanto o La Nación, quanto o El Universo sequer polemizaram a opção de Pitana.

Críticas concentradas em e

¡POLÉMICA EN BRASIL!#LibertadoresxFOX | Rafinha se desplomó cuando ingresó al área y Pitana no dudó en cobrar el penal que puso arriba a Flamengo ante Emelec. pic.twitter.com/GFJx8FqrN5 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 1, 2019

El árbitro argentino cobró una falta inexistente de Emelec sobre Rafinha y el VAR ni siquiera la revisó. ¡Increíble!https://t.co/WPzUD2NpNy — TyC Sports (@TyCSports) August 1, 2019

Já na Argentina, país natal de Pitana, as críticas foram notáveis em alguns dos principais veículos esportivos. A Fox Sports e o TyC deixaram claro a discordância com a decisão tomada pelo apitador.

📺 @nadine comenta sobre as polêmicas da arbitragem nos jogos de ontem!



Houve pênalti em Rafinha, torcedor? ⚫🔴#BomDiaFoxQuinta pic.twitter.com/AOoofQrL5l — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) August 1, 2019

Intervalo: Fla 2 x 0 Emelec. Melhor atuação do Flamengo com Jorge Jesus, desde o início. Gérson e ER se entendendo muito bem por dentro e Rafinha fazendo um grande jogo na beirada.



O pênalti em Rafinha ñ aconteceu e ajudou p/ assustar o Emelec. Áudio do VAR esclareceria o lance. — YouTube: Canal do VSR (@vitorsergio) August 1, 2019

No Brasil, além de o penal ter sido contestado em boa parte dos programas esportivos, também geraram memes nas redes sociais – um dos mais compartilhados mostra Néstor Pitana gritando palavras de incentivo, brincando que o árbitro estaria dizendo as palavras de incentivo para a equipe carioca.

Tá esplicado o pênalti dado no Rafinha kkkkk pic.twitter.com/JtOTRHIAzN — Neverton Silva (@NevertonSilva1) August 1, 2019

Sobre o pênalti que deram no Rafinha 👃🏻 pic.twitter.com/XsAUDib7aV — llopes_ (@rafael84517549) August 1, 2019

Tá muito engraçado ver os caras da sportv chorando que não foi pênalti no Rafinha, na moral kkkkkkkk

Imprensa anti vai se roer de ódio a semana toda pic.twitter.com/vUKLgsPJdG — Luan Freitas (@luannf15) August 1, 2019

Virada inédita!

☝️ Foi a primeira vez que o @Flamengo decidiu uma vaga nos pênaltis na história da #Libertadores!



😁 O clube volta às quartas de final da Copa após 9️⃣ anos! pic.twitter.com/HvOiLLsQ1X — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 1, 2019

Dentro de campo, o Flamengo conseguiu, depois de uma derrota por 2 a 0 no jogo de ida para os equatorianos, remontar pela primeira vez uma desvantagem do tipo no mata-mata da Libertadores. Na próxima fase, a de quartas de final, o faz um duelo brasileiro contra o Inter.