Flamengo x Emelec: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Após ser derrotado no Equador, Rubro-Negro precisa vencer por três gols de diferença para avançar na Libertadores

Precisando vencer por três gols de diferença para se classificar às quartas de final da , o recebe o nesta quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de vota das oitavas de final.

Veja informações da partida!

JOGO Flamengo x Emelec DATA Quarta-feira, 31 de julho LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo, na TV aberta, além do Fox Sports, na TV por assinatura. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Pressionado após a eliminação na Copa do , o irá contar com o apoio de sua torcida no Maracanã, que esgotou os mais de 55 mil ingressos.

Precisando vencer por três gols para avançar às quartas, já que perdeu por 2 a 0 no , a equipe comandada por Jorge Jesus entra em campo cheia de desfalques. Arrascaeta, Diego e Ribeiro são desfalques certos, assim como Léo Duarte, que se transferiu para o .

Por outro lado, Rafinha e Gabigol atravessam uma grande fase.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Renê; Cuéllar, Willian Arão, Gerson; Gabigol, Bruno Henrique, Lincoln.

EMELEC

O Emelec foi o segundo do Grupo B, com nove pontos, encarando na fase de grupos o , além do e o .

Provável escalação do Emelec: Dreer; Caicedo, Jaime, Vega, Bagui; Arroyo, Godoy, Queiroz, Cabezas, Guerrero; Angulo.