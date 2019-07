Flamengo x Emelec: Everton Ribeiro é confirmado entre os titulares, Arrascaeta é banco

O Rubro-Negro joga em busca de um milagre, nesta quarta-feira (31), dentro de um Maracanã lotado

O divulgou a sua escalação para o duelo desta quarta-feira (31), contra o , pelas oitavas de final da Libertadores da América. As grandes novidades na equipe treinada por Jorge Jesus foram a inclusão de Ribeiro entre os titulares, e do uruguaio Arrascaeta no banco de reservas – ambos vinha de lesão e eram dúvidas para o embate.

No mais, nenhuma surpresa. Rafinha faz o papel na lateral-direita, enquanto Thuler ocupa a vaga do lesionado Rodrigo Caio.

Escalado em um 4-2-3-1, é possível também imaginar o time em um 4-1-3-2, desenho preferido pelo técnico português; neste caso, Cuéllar fica à frente da defesa, com Willian Arão formando o meio-campo ao lado de Gerson e Ribeiro. Bruno Henrique e Gabigol formam o ataque.

A equipe carioca foi derrotada por 2 a 0 no jogo de ida, e precisa de uma remontada inédita em sua história de Libertadores para avançar às quartas de final. Confiantes, os torcedores irão lotar o Maracanã.