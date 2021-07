Flamengo x Defensa y Justicia com torcida: quem poderá entrar no estádio?

Governo de Brasília listou um protocolo a ser seguido para a entrada do público no Mané Garrincha

O Flamengo vai receber o Defensa y Justicia, na próxima quarta-feira (21), no Mané Garrincha, pela Copa Libertadores, com público no estádio. A decisão do governo de Brasília que autoriza a entrada dos torcedores no local foi confirmada nesta quinta-feira (15).

O decreto, assinado pelo governador em exercício, Paco Britto, no entanto, tem alguns importantes pontos. Apenas aqueles que tiveram imunização completa contra a Covid-19 (duas doses da vacida, ou uma dose da Janssen, com pelo menos 15 dias de aplicação da segunda dose), poderão acessar o estádio. Além disso, será obrigatório também apresentar o resultado negativo para Covid-19.

Confira abaixo todas as regras:

Nos bastidores, há quem defenda que seja necessário apenas o PCR negativo. A ver se o decreto sofrerá alguma modificação pic.twitter.com/7iZjr7z5Cv — Raisa Simplicio (@simpraisa) July 15, 2021

-Apresentação de comprovante original com segunda dose ou dose única (Janssen), aplicada há, pelo menos, 15 dias;



-Resultado negativo para Covid, emitido com até 48 horas de antecedência;



-Proibida a entrada de menores de 18 anos e gestantes;



-Distância mínima entre os grupos de, no máximo, 6 pessoas;



-Ocupação de, no máximo, 25% da capacidade do estádio;



-Proibição do comércio de bebidas e alimentos fora das áreas específicas para o consumo;



-Venda de ingresso exclusivamente online;



-Uso de máscara obrigatório (exceto para atletas e árbitro em campo).

Segundo apuração da Goal, nos bastidores, há quem defenda a modificação do decreto para que seja necessário apenas o exame PCR negativo. Dirigentes do Flamengo acreditam que esta possibilidade existe.

Em caso de descumprimento das regras, o governo do DF prevê aplicação de multa de até R$ 100 mil. Nesta quinta-feira (15), a Conmebol confirmou através de duas redes sociais a troca de local da partida. A entidade, inclusive, foi aliada do Flamengo para convencer o Defensa y Justicia a topar a mudança mesmo com já todo o planejamento logístico feito.