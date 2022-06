Flamengo x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece nesta quarta-feira (15), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Cuiabá se enfrentam nesta quarta-feira (15), no Maracanã, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Flamengo x Cuiabá DATA Quarta-feira, 15 de junho de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha (BA) e Daniel Henrique da Silva (DF)

Quarto árbitro: Philip Georg Bennett (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

Informações da partida

Depois de perder três jogos seguidos no Brasileirão (para Fortaleza, Bragantino e Internacional), o Flamengo entra em campo pressionado pela vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, soma 12 pontos.

Depois da demissão de Paulo Sousa e a chegada de Dorival Júnior, que deixou o comando do Ceará na última semana, o Rubro-Negro não tem problemas de novas lesões, e o novo treinador terá todo o elenco à disposição para o confronto. O único desfalque é Marinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Fla deve ter pelo menos três mudanças na equipe titular: Ayrton Lucas no lugar de Filipe Luís, enquanto João Gomes e Arrascaeta podem assumir as posições de Willian Arão e Thiago Maia, respectivamente.

Na manhã desta terça (14), no Ninho do Urubu, o Mengão encerrou a preparação para a partida diante do Cuiabá, pelo @Brasileirao! #VamosFlamengo #CRF



📸: @gilvandesouza9 /CRF pic.twitter.com/YD3zEwzzLj — Flamengo (@Flamengo) June 14, 2022

Já o Cuiabá, também com 12 pontos, vem de vitória sobre o Corinthians, e empate com o RB Bragantino nos dois últimos jogos.

O técnico António Oliveira terá o retorno de Valdivia, que cumpriu suspensão, além do zagueiro Alan Empereur, poupado na última rodada.

Finalizamos os trabalhos para o duelo contra o Flamengo! 🔰✅#OrgulhodeMatoGrosso #MatoGrossonaSerieA pic.twitter.com/S9i2aSw7ob — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) June 14, 2022

Com apenas dois jogos disputados entre as equipes, o Flamengo venceu o primeiro por 2 a 0, com gols de Pedro e Thiago Maia, e empatou o segundo sem gols, válido pelo Brasileirão de 2021.

Prováveis escalações

Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ayrton Lucas; João Gomes, Andreas Pereiras, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Ueldel; Camilo, Rafael Gava e Pepê; André Luís, Felipe Marques e André Felipe.

Desfalques

Flamengo

Marinho: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Cuiabá

Elton: lesionado.

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 0 RB Bragantino Brasileirão 9 de junho de 2022 Internacional 3 x 1 Flamengo Brasileirão 11 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Flamengo Brasileirão 19 de junho de 2022 16h (de Brasília) Atlético-MG x Flamengo Copa do Brasil 22 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

Cuiabá

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 0 Corinthians Brasileirão 8 de junho de 2022 Cuiabá 1 x 1 RB Bragantino Brasileirão 11 de junho de 2022

Próximas partidas