Flamengo x Cuiabá: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será neste domingo (17), pela 27ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Dando continuidade a sua "caça ao líder", o Flamengo recebe o Cuiabá neste domingo (17), no Maracanã, às 20h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na tv fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Cuiabá DATA Domingo, 17 de outubro de 2021 LOCAL Maracanã, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Fabrini Belivaqua Costa (SP)

Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Auxiliar do VAR: Jefferson Piva da Silva (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Dourado quer surpreender o forte rival/ Foto: Getty Images

O duelo deste domingo será transmitido pelo SporTV e Premiere, na tv fechada. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de uma sequência de cinco partidas sem perder no Brasileirão, o Flamengo quer mais um triunfo para seguir em sua "caça ao líder".

O Rubro-Negro conta com os retornos de Isla, Everton Ribeiro e Gabriel, que estiveram fora durante a data Fifa, enquanto Diego e Gustavo Henrique estão recuperados de lesão, enquanto Vitinho retorna após cumprir suspensão. Já David Luiz, Bruno Henrique e Arrascaeta estão no departamento médico.

Do outro lado, o Cuiabá quer continuar sendo a surpresa do Brasileirão e planeja mudanças para enfrentar o poderoso rival.

O Dourado não terá João Lucas, suspenso. Desta forma, o técnico Jorginho pode mudar o esquema tático e escalar a equipe com três zagueiros.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho; Michael e Gabriel.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; Marllon, Paulão e Empreur; Camilo, Auremir, Pepê, Felipe Marques (Jonathan Cafú), Uendel; Clayson e Jenison.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 1 Juventude Brasileirão 13 de outubro de 2021 Fortaleza 0 x 3 Flamengo Brasileirão 9 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Flamengo Copa do Brasil 20 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília) Fluminense x Flamengo Brasileirão 23 de outubro de 2021 19h (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 0 Sport Brasileirão 14 de outubro de 2021 Cuiabá 0 x 0 Flamengo Brasileirão 11 de outubro de 2021

Próximas partidas