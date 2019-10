Flamengo x CSA: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Rubro-Negro volta suas atenções para o Brasileirão após se classificar para a final da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com mais de 51 mil ingressos vendidos, o Flamengo deixa de lado a classificação para a final da Copa Libertadores, e se concentra para receber o neste domingo (27), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x CSA DATA Domingo, 27 de outubro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Liderando o Brasileirão com 64 pontos, dez a mais que o , segundo colocado, a equipe rubro-negra chega para o duelo com a confiança em alta após golear e eliminar o Grêmio da Libertadores.

O técnico Jorge Jesus não poderá contar com Pablo Marí, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rhodolfo e Thuler disputam uma vaga.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Thuler (Rhodolfo) e Filipe Luis (Renê); Willian Arão, Gerson, Arrascaeta (Vitinho), Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol

CSA

Na zona de rebaixamento, com 26 pontos, o CSA entra em campo precisando vencer para dar um passo na saída do Z-4.

O técnico Argel Fucks não deve contar com o retorno do atacante Bustamante, do goleiro Jordi e do volante Naldo, machucados.

Provável escalação do CSA: João Carlos; Celsinho, Alan Costa, Castán e Carlinhos; Dawhan, Nilton, Jonatan Gómez e Apodi; Warley e Ricardo Bueno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Brasileirão 20 de outubro Flamengo 5 x 0 Grêmio 23 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo Brasileirão 31 de outubro 19h (de Brasília) Flamengo x Brasileirão 3 de novembro 16h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 2 x 2 Brasileirão 16 de outubto 2 x 1 CSA Brasileirão 20 de outubro

Próximas partidas