Partida acontece neste sábado (9), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na TV

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (9), no Estádio da Gávea, a partir das 11h (hde Brasília), pela quinta rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de perder a liderança para o América-MG na última rodada, o Flamengo busca retomar a ponta, mesmo que de forma provisória. Atualmente, o Rubro-Negro soma nove pontos, enquanto o Coelho, que enfrenta o São Paulo no domingo (10), registra 10.

Do outro lado, o Cruzeiro, que não vence há quatro jogos na temporada (três empates e uma derrota), aparece na sexta posição do Brasileirão Sub-20, com cinco pontos.

De 2015 para cá, foram oito jogos disputados entre as equipes. São três vitórias para cada lado, além de dois empates.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Flamengo Sub-20: Kauã, Zé Welinton, Cleiton, Wesley, Daniel Cabral, Ryan, Diego Santos, Werton, Petterson e Kayke.

Possível escalação do Cruzeiro Sub-20: Rodrigo, Marcelinho, Vitinho, Paulo, Jhosefer, Alex Matos, Italo, Breno, Kaiki, Ageu e Weverton.

Desfalques da partida

Flamengo:

sem desfalques confirmados.

Cruzeiro:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Flamengo x Cruzeiro DATA Sábado, 9 de julho de 2022 LOCAL Estádio da Gávea - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Guilherme Vogas Tavares (RJ) e Rafael Sepeda de Souza (RJ)

Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 3 x 1 Flamengo Brasileiro Sub-20 30 de junho de 2022 Flamengo 4 x 0 Bangu Carioca Sub-20 6 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Volta Redonda Carioca Sub-20 13 de julho de 2022 14h45 (de Brasília) Atlético-MG x Flamengo Brasileiro Sub-20 16 de julho de 2022 15h (de Brasília)

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 0 Bahia Brasileiro Sub-20 3 de julho de 2022 Futgol 1 x 1 Atlético-MG Mineiro Sub-20 6 de julho de 2022

Próximas partidas