Flamengo x Coritiba: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (16), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Coritiba se enfrentam neste sábado (16), no Mané Garrincha, a partir das 19h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Embalado com a vitória sobre o Atlético-MG e a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo volta as atenções para o Brasileirão buscando retomar as primeiras posições na tabela. Atualmente, soma 21 pontos, nove a menos que o líder Palmeiras.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Gabigol, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o Coritiba, na 14ª posição, com 19 pontos, pode ter o retorno de Diego Porfírio, que ficou fora do empate com o Juventude na última rodada por causa de uma pancada na canela.

Já Henrique, suspenso, é desfalque certo. Guillermo é o mais cotado para assumir a zaga.

Em 53 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 27 vitórias, contra 16 do Coritiba, além de 10 empates. A última vitória do Coxa ocorreu em novembro de 2017 (1 a 0). De lá para cá, foram quatro vitórias consecutivas do Rubro-Negro.

Prováveis escalações

Possível escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Marinho; Pedro.

Possível escalação do Coritiba: Rafael William; Matheus Alexandre, Guillermo, Luciano Castán e Egídio (Diego Porfírio); Willian Farias, Val e Régis (Galarza); Alef Manga, Léo Gamalho e Igor Paixão.

Desfalques da partida

Flamengo:

Bruno Henrique: cirurgia no joelho.´

Gabigol: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Diego Alves: pubalgia.

Coritiba:

Henrique: suspenso (terceiro cartão amarelo)

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Coritiba nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,39 na vitória do Rubro-Negro, $ 4,90 no empate e $ 8,00 caso o Coxa vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,57 para quem acredita que haverá mais de que 2 gols no jogo, e $ 3,05 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,92, ou ímpar, pagando-se $1,93.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Flamengo x Coritiba DATA Sábado, 16 de julho de 2022 LOCAL Mané Garrincha - Brasília, DF HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Flamengo Brasileirão 10 de julho de 2022 Flamengo 2 x 0 Atlético-MG Copa do Brasil 13 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Juventude Brasileirão 20 de julho de 2022 20h30 (de Brasília) Avaí x Flamengo Brasileirão 24 de julho de 2022 11h (de Brasília)

Coritiba

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 2 x 1 Fortaleza Brasileirão 3 de julho de 2022 Coritiba 2 x 2 Juventude Brasileirão 10 de julho de 2022

Próximas partidas