Flamengo x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os dois gigantes se enfrentam nesta quinta (27), às 15h (de Brasília), pelo Brasileirão feminino; veja como acompanhar ao vivo na internet

Buscando se manter no topo da tabela do Brasileirão feminino, o Corinthians visita o Flamengo, nesta quinta-feira (27), às 15h (de Brasília), pela 10ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo do canal Desimpedidos, pela internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Corinthians DATA Quinta-feira, 27 de maio de 2021 LOCAL Estádio da Gávea - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe da Silva Golçalves Paludo

Assistentes: Gabriel Conti Viana e Gustavo Mota Correia

Quarto árbitro: Tarizo Pinheiro Caetano

ONDE VAI PASSAR?



O Corinthians lidera o Brasileirão feminino / Foto: Reprodução/Twitter SCCPFutFeminino

O canal Desimpedidos, pela internet, é quem vai passar o jogo desta quinta, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Com 11 pontos conquistados em nove jogos, o Flamengo é o 10º colocado na tabela do Brasileirão feminino. Empatado em pontos com o Avaí/Kindermann, 9º colocado, o time carioca tem duas vitórias, cinco empates e duas derrotas na competição, e vem de dois empates seguidos.

Provável escalação do Flamengo: Kaká; Raquel, Stella, Cida, Ana Portugal; Kaylane, Dedê, Ana Carla; Jayanne, Rafa Barros e Flávia

CORINTHIANS

Líder do Brasileirão, as meninas do Timão podem dormir fora da primeira colocação por jogarem depois que o Palmeiras na rodada, mas uma vitória mantém o time no topo, independentemente das rivais. O time de Arthur Elias, que tem algumas jogadoras à serviço da seleção brasileira, tem 22 pontos, conquistados em sete vitórias, um empate e uma derrota.

Provável escalação do Corinthians: Kemilli; Paulinha, Poliana, Pardal, Tamires; Ingryd, Diany, Crivellari, Zanotti; Vic Albuquerque e Gabi Nunes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 1 Flamengo Brasileirão feminino 22 de maio de 2021 Real Brasília 1 x 1 Flamengo Brasileirão feminino 17 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Flamengo Brasileirão feminino 30 de maio de 2021 20h (de Brasília) Cruzeiro x Flamengo Brasileirão feminino 02 de junho de 2021 17h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 5 x 2 Real Brasília Brasileirão feminino 23 de maio de 2021 Corinthians 3 x 2 Grêmio Brasileirão feminino 17 de maio de 2021

Próximas partidas