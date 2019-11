Flamengo x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Rubro-Negro recebe o Timão neste domingo (3), pela 30ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o na tarde deste domingo (3), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo para todo o , além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Corinthians DATA Domingo, 3 de novembro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Mais de 55 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o duelo / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Líder absoluto do Brasileirão, o entra em campo com mais de 55 mil torcedores o apoiando.

Para o confronto, o técnico Jorge Jesus conta com uma dor de cabeça no gol. Com a expulsão de César, o clube espera pelo retorno de Diego Alves, que sofreu a lesão na partida contra o , no último final de semana, e não participou de qualquer atividade no campo esta semana.

Se for confirmada a ausência do titular, o Rubro-Negro deve ir a campo com seu terceiro goleiro, o Gabriel Batista.

O técnico ainda não poderá contar com Gabigol, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Mesmo com o empate com o em 2 a 2, no Serra Dourada, o Flamengo mantém a vantagem sobre o de oito pontos.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves (Gabriel Batista), Lucas, Pablo Marí, Rodrigo Caio, Renê; Arão, Diego, Gerson, Vitinho; Bruno Henrique, Arrascaeta

CORINTHIANS

Atravessando um momento conturbado na temporada, o entra em campo ocupando a sétima posição, com 45 pontos.

"Meus pensamentos de futebol são os mesmos. O que já fiz não vejo diferente do Flamengo: uma linha definida atrás, não tem nada de inovação, um meia flutuando atrás, que comigo foi o Jadson, hoje no Flamengo é o . Pelas dificuldades ofensivas, eu joguei com dois meias, Jadson e Rodriguinho, o Flamengo joga com Bruno Henrique e Gabigol, dois atacantes, sem um nove de referência. A gente tem que se adaptar com aquilo o que tem, as minhas ideias são as mesmas.", disse Carille.

Para o confronto no Rio de Janeiro, o técnico segue sem contar com Vagner Love e Everaldo, além de Danilo Avelar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Carlos Augusto deverá ser o seu substituto.

Por outro lado, Boselli retorna no ataque, deixando Gustavo no banco de reservas.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fágner, Gil, Manoel, Carlos Augusto; Ralf, Ramiro, Pedrinho, Urso, Clayson; Boselli

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES

Há um grande equilíbrio nos encontros entre as equipes. Em 105 jogos disputados, o Flamengo leva uma pequena vantagem: 43 vitórias, contra 41 do Timão, além de 21 empates. Neste ano, no entanto, o Rubro-Negro segue invicto. Foram duas vitórias na , além do empate no primeiro turno do Brasileirão. DATA JOGO COMPETIÇÃO 2019 Corinthians 1 x 1 Flamengo Brasileirão 2019 Flamengo 1 x 0 Corinthians Copa do Brasil 2019 Corinthians 0 x 1 Flamengo Copa do Brasil 2018 Corinthians 0 x 3 Flamengo Brasileirão 2018 Corinthians 2 x 1 Flamengo Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 0 CSA Brasileirão 27 de outubro Goiás 2 x 2 Flamengo Brasileirão 31 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo Brasileirão 7 de novembro 20h (de Brasília) Flamengo x Brasileirão 10 de novembro 18h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 0 Brasileirão 26 de outubto CSA 2 x 1 Corinthians Brasileirão 30 de outubro

Próximas partidas