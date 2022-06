Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão feminino

Jogo da 12ª rodada do Brasileirão feminino acontece neste sábado (11); veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico no Brasileirão feminino! Flamengo e Corinthians se enfrentam na tarde deste sábado (11), na Gávea, a partir das 14h (de Brasília), pela 12ª rodada do campeonato. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quando é?

JOGO Flamengo x Corinthians DATA Sábado, 11 de junho de 2022 LOCAL Estádio da Gávea, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 14h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Paludo (RJ)

Assistente: Fabiana Pitta e Michele Rodrigues (RJ)

Quarto árbitro: Bruno i(RJ)

Informações da partida

O Flamengo quer engatar a terceira vitória consecutiva no campeonato e dar sequência ao seu bom momento. O Rubro-Negro é o sexto colocado, com 18 pontos marcados.

Já o Corinthians tenta se recuperar na competição. O Timão vem de derrota em clássico para o Palmeiras, quando, na ocasião, viu seu tabu diante do rival chegar ao fim no Allianz Parque, além de perder a oportunidade de assumir a ponta da tabela. O Alvinegro está em terceiro lugar, com 24 pontos.

Mais artigos abaixo

Mais um dia de treino finalizado. Amanhã partimos para o Rio.



Confira imagens da atividade, pelas lentes do @rodrigogazzanel pic.twitter.com/uR4YH1VJOi — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) June 9, 2022

Prováveis escalações

Flamengo: Natascha, Rayanne, Cida, Kaylane, Gisseli, Thaisa, Kika Brandino, Andressa, Duda, Leidiane e Tuane.

Corinthians: Lelê, Paulinha, Giovanna Campiolo, Tarciane, Yasmin, Diany, Mariza, Liana Salazar, Gabi Portilho, Tamires e Adriana.

Desfalques

Flamengo

sem desfalques confirmados.

Corinthians

sem desfalques confirmados.

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA São José 0 x 1 Flamengo Brasileirão feminino 4 de junho de 2022 Flamengo 2 x 0 Grêmio Brasileirão feminino 29 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Flamengo Brasileirão feminino 20 de junho de 2022 20h (de Brasília) Flamengo x RB Bragantino Brasileirão feminino 3 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 0 Corinthians Brasileirão feminino 4 de junho de 2022 Corinthians 4 x0 Avaí/Kindermann Brasileirão feminino 28 de maio de 2022

Próximas partidas